Jadwal Madura United vs Arema FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Madura United akan berduel melawan Arema FC pada lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Gelora Ratu Pemaleingan, Sabtu (21/2) malam WIB.

Laskar Sape Kerrap saat ini sedang dalam momen yang sulit, karena hanya mampu meraih satu kemenangan dari sepuluh laga terakhir mereka. Catatan tersebut membuat posisi mereka dalam bahaya, dengan Madura United tertahan di peringkat ke-14 dengan 19 poin dari 21 laga - hanya berjarak tiga poin dari zona degradasi.

Sementara itu, Arema sedang dalam tren positif. Mereka sukses meraih kemenangan berturut-turut di tiga laga terakhir mereka, termasuk kemenangan 2-0 atas Persija Jakarta. Berkat hasil itu, Tim Singo Edan naik ke urutan kesembilan klasemen, mengoleksi 30 poin dari 21 pertandingan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Madura United vs Arema FC

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-22 Super League 2025/26 antara Madura United dan Arema FC akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada sabtu, 21 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Madura United vs Arema FC

Pertandingan Madura United melawan Arema FC pada pekan ke-22 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada sabtu, 21 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Madura United

Madura United akan tampil dengan skuad terbaiknya di laga ini. Pemain-pemain seperti Mendonca, Iran Junior hingga Junior Brandao kemungkinan besar akan tampil sejak menit awal.

Kabar Tim Arema FC

Luiz Gustavo, Achmad Maulana dan Betinho dipastikan absen karena mengalami cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

