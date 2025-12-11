Jadwal Lyon vs Go Ahead Eagles: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Go Ahead Eagles medapat ujian berat untuk bangkit dari keterpurukan di semua kompetisi kala bertandang ke pemuncak klasemen fase grup Liga Europa, Olympique Lyon.

Tim besutan Melvin Boel melalui empat pertandingan terakhir di Eredivisie tanpa kemenangan, yakni masing-masig dua imbang dan kalah. Sementara selepas kemenangan mengejutkan atas Aston Villa, Go Ahead Eagles justru menelan dua kekalahan beruntun.

“Mereka adalah lawan terberat yang akan kami hadapi, mengingat mereka berada di puncak klasemen, lebih kuat dari Aston Villa, menurut saya. Di Belanda, kami meremehkan Ligue 1, tetapi ini adalah liga terkuat di dunia secara fisik,” kata Boel.

Di lain sisi, Lyon masih belum memperlihatkan kestabilan belakangan ini. Selepas meraih dua kemenangan usai lima hasil buruk di semua kompetisi, Lyon menelan kekalahan dari Lorient akhir pekan kemarin di Ligue 1. Mereka juga hanya satu kali menelan kekalahan di Liga Europa musim ini.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Lyon dan Go Ahead Eagles, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Lyon vs Go Ahead Eagles

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports

Matchday keenam Liga Europa antara Lyon dan Go Ahead Eagles tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Jumat (12/12) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Lyon vs Go Ahead Eagles

Europa League - Europa League Groupama Stadium

Sepak mula pertandingan Lyon dan Go Ahead Eagles di matchday keenam Liga Europa dilangsungkan, Jumat (12/12) pukul 03:00 WIB, dan akan digelar di Parc Olympique Lyonnais.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Lyon vs Go Ahead Eagles Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Fonseca Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer M. Boel

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Lyon

Lyon tidak diperkuat putra mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, Ruben, serta Malick Fofana, Ernest Nuamah, dan Rachid Ghezzal yang masih berada di ruang perawatan. Jumlah itu bertambah dengan absennya Tanner Tessmann dan Orel Mangala yang dibekap cedera beberapa hari lalu. Corentin Tolisso yang telah mencetak empat gol dan satu asis di ajang ini bakal menjadi andalan di sektor penyerangan.

Kabar Tim Go Ahead Eagles

Situasi tidak jauh berbeda juga dialami Go Ahead Eagles dengan absennya Soren Tengstedt, Pim Saathof, Gerrit Nauber, dan Robbin Weijenberg. Bek timnas Indonesia Dean James tetap menjadi andalan di barisan belakang tim tamu. Hanya saja, Go Ahead Eagles patut khawatir dengan penurunan performa Milan Smit. Sang penyerang belum mencetak gol dalam tiga penampilan berturut-turut di semua kompetisi.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga