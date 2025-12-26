Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoWolverhampton Wanderers
TONTON LIVE DI VIDIO
Yosua Arya

Jadwal Liverpool vs Wolverhampton Wanderers: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Primer 2025/26 antara Liverpool dan Wolverhampton, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Liverpool akan berusaha untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut di Liga Primer ketika menjamu Wolverhampton Wandereres di Anfield, Sabtu (27/12) malam WIB.

Setelah periode yang penuh gejolak dalam beberapa bulan, The Reds kini telah mencatatkan tiga kemenangan berturut-turut di semua kompetisi, termasuk menang tipis 1-0 atas Inter Milan di Liga Champions.

Pasukan Arne Slot saat ini menempati peringkat kelima klasemen Liga Primer dengan raihan 29 poin dari 17 pertandingan, selisih sepuluh poin dari Arsenal yang berada di puncak. 

Di sisi lain, Wolves benar-benar menjadi tim terburuk di liga setelah menelan 15 kekalahan dan tak pernah menang dalam 17 pertandingan. 

Tim asuhan Rob Edwards hanya mampu mengumpulkan dua poin sejauh musim ini dan mendekam di dasar klasemen.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Wolverhampton Wanderers

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Partai pekan ke-18 Liga Primer 2025/26 antara Liverpool dan Wolves akan disiarkan di layanan streamingVidio pada Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 22:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Wolverhampton Wanderers

crest
Premier League - Premier League
Anfield

Pertandingan Liverpool melawan Wolves pada pekan ke-18 Liga Primer 2025/26 akan digelar di Anfield pada Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 22:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Wolverhampton Wanderers

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-5-2

Home team crestWOL
1
A. Becker
12
C. Bradley
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
5
I. Konate
17
C. Jones
42
T. Nyoni
30
J. Frimpong
10
A. Mac Allister
38
R. Gravenberch
22
H. Ekitike
1
J. Sa
4
S. Bueno
2
M. Doherty
37
L. Krejci
7
Andre
8
J. Gomes
6
D. Wolfe
28
F. Lopez
26
K. Hoever
9
J. Larsen
11
H. Hwang

3-5-2

WOLAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Slot

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Edwards

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Liverpool

Liverpool dipastikan tanpa Alexander Isak yang mengalami cedera patah kaki. Wataru Endo, Joe Gomez dan Giovanni Lioni juga absen karena cedera. Sementara itu, Conor Bradley (kebugaran) dan Cody Gakpo (otot) masih diragukan tampil, sedangkan Dominik Szoboszlai diskors, dan Mohamed Salah tidak tampil karena tampil di Piala Afrika.

Kabar Tim Wolverhampton Wanderers

Toti Gomes absen karena cedera, sedangkan Emmanuel Agbadou dan Tawanda Chirewa masih membela negaranya masing-masing di Piala Afrika. Namun, kembalinya Yerson Mosquera akan menjadi tambahan kekuatan bagi Wolves. Meski begitu, mereka tetap tanpa Rodrigo Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Marshall Munetsi, Daniel Bentley dan Leon Chiwome karena cedera.

Performa Terkini

LIV
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

WOL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
2/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Pertemuan

LIV

Last 5 matches

WOL

5

Menang

0

Seri

0

Menang

11

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Simak Juga

Iklan

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0