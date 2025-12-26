Jadwal Liverpool vs Wolverhampton Wanderers: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan berusaha untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut di Liga Primer ketika menjamu Wolverhampton Wandereres di Anfield, Sabtu (27/12) malam WIB.

Setelah periode yang penuh gejolak dalam beberapa bulan, The Reds kini telah mencatatkan tiga kemenangan berturut-turut di semua kompetisi, termasuk menang tipis 1-0 atas Inter Milan di Liga Champions.

Pasukan Arne Slot saat ini menempati peringkat kelima klasemen Liga Primer dengan raihan 29 poin dari 17 pertandingan, selisih sepuluh poin dari Arsenal yang berada di puncak.

Di sisi lain, Wolves benar-benar menjadi tim terburuk di liga setelah menelan 15 kekalahan dan tak pernah menang dalam 17 pertandingan.

Tim asuhan Rob Edwards hanya mampu mengumpulkan dua poin sejauh musim ini dan mendekam di dasar klasemen.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Wolverhampton Wanderers

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-18 Liga Primer 2025/26 antara Liverpool dan Wolves akan disiarkan di layanan streamingVidio pada Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 22:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Wolverhampton Wanderers

Pertandingan Liverpool melawan Wolves pada pekan ke-18 Liga Primer 2025/26 akan digelar di Anfield pada Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 22:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Liverpool dipastikan tanpa Alexander Isak yang mengalami cedera patah kaki. Wataru Endo, Joe Gomez dan Giovanni Lioni juga absen karena cedera. Sementara itu, Conor Bradley (kebugaran) dan Cody Gakpo (otot) masih diragukan tampil, sedangkan Dominik Szoboszlai diskors, dan Mohamed Salah tidak tampil karena tampil di Piala Afrika.

Kabar Tim Wolverhampton Wanderers

Toti Gomes absen karena cedera, sedangkan Emmanuel Agbadou dan Tawanda Chirewa masih membela negaranya masing-masing di Piala Afrika. Namun, kembalinya Yerson Mosquera akan menjadi tambahan kekuatan bagi Wolves. Meski begitu, mereka tetap tanpa Rodrigo Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Marshall Munetsi, Daniel Bentley dan Leon Chiwome karena cedera.

