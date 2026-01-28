Goal.com
Live
Champions League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoQarabag FK
Yosua Arya

Jadwal Liverpool vs Qarabag FK: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan fase liga Liga Champions 2025/26 antara Liverpool dan Qarabag, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Liverpool akan berupaya untuk meraih poin penuh ketika menjamu Qarabag FK pada matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 di Anfield, Kamis (29/1) dini hari WIB.

The Reds saat ini bertengger di urutan keempat klasemen dengan perolehan 15 poin dari tujuh pertandingan. Peluang mereka untuk lolos langsung ke babak 16 besar terbuka lebar, apalagi di atas kertas mereka jauh lebih unggul dibandingkan Qarabag.

Di sisi lain, The Horsemen berada di peringkat ke-18 klasemen setelah mengumpulkan sepuluh poin dari tujuh laga. Mereka masih punya peluang untuk lolos ke babak play-off fase gugur.

Namun, upaya tersebut jelas tidak mudah mengingat mereka harus bertandang ke Merseyside dan hanya berjarak tiga poin dari Club Brugge yang berada di luar zona lolos ke play-off.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Qarabag FK

Stasiun TVbeIN Sports 2
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 antara Liverpool dan Qarabag akan disiarkan di beIN Sports 2 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Qarabag FK

crest
Champions League - Champions League
Anfield

Pertandingan Liverpool melawan Qarabag pada matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Anfield pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Qarabag FK

LiverpoolHome team crest

4-2-2-2

Formasi

4-2-3-1

Home team crestQRB
1
A. Becker
4
V. van Dijk
30
J. Frimpong
6
M. Kerkez
3
W. Endo
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
22
H. Ekitike
11
M. Salah
99
M. Kochalski
2
M. Silva
81
K. Medina
13
B. Mustafazade
44
E. Jafarquliyev
35
P. Bicalho
10
A. Zoubir
8
M. Jankovic
15
L. Andrade
9
J. Montiel
17
Camilo Duran

4-2-3-1

QRBAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Slot

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Q. Qurbanov

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Liverpool

Joe Gomez dipastikan absen setelah bertabrakan dengan Alisson Becker dalam pertandingan melawan Bournemouth. Ia menyusul Giovanni Leoni, Alexander Isak dan Conor Bradley yang juga masih dalam perawatan. 

Arne Slot telah mengonfirmasi bahwa Ibrahima Konate masih absen menyusul kematian ayahnya. Namun, kabar baik juga didapat oleh The Reds setelah Federico Chiesa telah pulih dari cedera, dan transfer Andrew Robertson ke Tottenham kabarnya telah dibatalkan. 

Kabar Tim Qarabag FK

Kady Borges dipastikan absen, sementara Ramil Sheydayev tidak didaftarkan untuk kompetisi Liga Champions. Selain dua pemain tersebut, Qarabag akan tampil dengan skuad terbaiknya untuk bisa mencuri poin di Anfield.

Performa Terkini

LIV
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

QRB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Pertemuan

Klasemen

0