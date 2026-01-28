Jadwal Liverpool vs Qarabag FK: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan berupaya untuk meraih poin penuh ketika menjamu Qarabag FK pada matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 di Anfield, Kamis (29/1) dini hari WIB.

The Reds saat ini bertengger di urutan keempat klasemen dengan perolehan 15 poin dari tujuh pertandingan. Peluang mereka untuk lolos langsung ke babak 16 besar terbuka lebar, apalagi di atas kertas mereka jauh lebih unggul dibandingkan Qarabag.

Di sisi lain, The Horsemen berada di peringkat ke-18 klasemen setelah mengumpulkan sepuluh poin dari tujuh laga. Mereka masih punya peluang untuk lolos ke babak play-off fase gugur.

Namun, upaya tersebut jelas tidak mudah mengingat mereka harus bertandang ke Merseyside dan hanya berjarak tiga poin dari Club Brugge yang berada di luar zona lolos ke play-off.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Qarabag FK

Stasiun TV beIN Sports 2 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 antara Liverpool dan Qarabag akan disiarkan di beIN Sports 2 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Qarabag FK

Pertandingan Liverpool melawan Qarabag pada matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Anfield pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Joe Gomez dipastikan absen setelah bertabrakan dengan Alisson Becker dalam pertandingan melawan Bournemouth. Ia menyusul Giovanni Leoni, Alexander Isak dan Conor Bradley yang juga masih dalam perawatan.

Arne Slot telah mengonfirmasi bahwa Ibrahima Konate masih absen menyusul kematian ayahnya. Namun, kabar baik juga didapat oleh The Reds setelah Federico Chiesa telah pulih dari cedera, dan transfer Andrew Robertson ke Tottenham kabarnya telah dibatalkan.

Kabar Tim Qarabag FK

Kady Borges dipastikan absen, sementara Ramil Sheydayev tidak didaftarkan untuk kompetisi Liga Champions. Selain dua pemain tersebut, Qarabag akan tampil dengan skuad terbaiknya untuk bisa mencuri poin di Anfield.

