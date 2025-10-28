Jadwal Liverpool vs Crystal Palace: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Langkah Liverpool akan kembali di uji, dengan mereka bakal menjamu Crystal Palace pda putaran keempat Piala Liga Inggris di Anfield, Kamis (30/10) dini hari WIB.

The Reds menjalani bulan Oktober yang berat, hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingaan di semua kompetisi - termasuk digilas Chelsea, Manchester United dan Brentford di Liga Primer.

Hasil-hasil tersebut memaksa Liverpool terperosok ke peringkat ketujuh klasemen Liga Primer dengan raihan 15 poin dari sembilan laga, selisih tujuh poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Sementara itu, mereka berada di urutan kesepuluh klasemen liga Liga Champions setelah meraih enam poin dari tiga pertandingan.

Di sisi lain, Palace datang ke laga ini setelah babak belur. Mereka gagal meraih kemenangan di empat pertandingan terakhir, dengan tiga poin di Dynamo Kyiv menjadi satu-satunya kemenangan yang mereka raih di bulan Oktober.

The Seagulls juga menelan kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal pada laga terbaru mereka di Liga Primer, yang membuat mereka kini berada di peringkat kesepuluh dengan koleksi 13 poin dari sembilan pertandingan.

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Crystal Palace

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai putaran keempat Piala Liga Inggris 2025/26 antara Liverpool dan Crystal Palace akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Crystal Palace

Pertandingan Liverpool melawan Crystal Palace pada putaran keempat Piala Liga Inggris 2025/26 akan digelar di Anfield pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Badai cedera masih dialami oleh Liverpool jelang pertandingan penting ini. Curtis Jones menjadi pemain terbaru yang naik ke meja perawatan karena mengalami cedera saat melawan Brentford. Gelandang tersebut menyusul Alexander Isak, Ryan Gravenberch, Alisson Becker, Giovanni Leoni dan Jeremie Frimpong yang absen karena cedera.

Kabar Tim Crystal Palace

Palace sendiri juga mengalami masalah cedera. Pemain-pemain seperti Calep Kporha, Chadi Riad dan Cheick Doucoure dipastikan absen di pertandingan ini.

