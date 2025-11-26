Jadwal Lille vs Dinamo Zagreb: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Lille, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, akan menjamu Dinamo Zagreb pada matchday kelima fase liga Liga Europa 2025/26 di Stade Pierre-Mauroy, Jumat (28/11) dini hari WIB.

Di klasemen Liga Europa, Lille kini berada di urutan ke-19 dengan raihan enam poin dari empat pertandingan, selisih satu poin dari Zagreb yang berada di urutan ke-12.

Meski begitu, Verdonk dkk akan menatap laga ini dengan percaya diri setelah mereka meraih kemenangan 4-2 atas Paris FC di Ligue 1, yang membuat mereka bertengger di peringkat keempat klasemen setelah mengumpulkan 23 poin dari 13 laga.

Tetapi Dinamo Zagreb juga tak bisa dianggap remeh. Mereka saat ini juga sedang dalam motivasi tinggi usai meraih dua kemenangan beruntun di semua kompetisi; pesta tujuh gol ke gawang Karlovac 1919 di Piala Kroasia dan menang 3-1 atas Varazdin di liga. Mereka kini menduduki peringkat kedua di klasemen Liga Kroasia dengan catatan 28 poin dari 14 laga.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Lille vs Dinamo Zagreb

Stasiun TV beIN Sports Xtra Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday kelima fase liga Liga Europa 2025/26 antara Lille dan Dinamo Zagreb akan disiarkan di beIN Sports Xtra serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Jumat, 28 November 2025 pukul 00:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Lille vs Dinamo Zagreb

Pertandingan Lille melawan Dinamo Zagreb pada matchday kelima fase liga Liga Europa 2025/26 akan digelar di Stade Pierre-Mauroy pada Jumat, 28 November 2025 pukul 00:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Lille vs Dinamo Zagreb Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer B. Genesio Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer M. Kovacevic

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Lille

Alexsandro kemungkinan besar bisa mendapatkan menit bermain di laga ini setelah pulih dari cedera kakinya. Namun, Lille tidak akan diperkuat Ousmane Toure dan Marc-Aurele Caillard karena cedera. Bintang Skuad Garuda Calvin Verdonk diprediksi juga akan tampil di pertandingan kali ini.

Kabar Tim Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb akan berkunjung ke Lille tanpa Moris Valincic dan Raul Torrente karena keduanya masih dalam pemulihan cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

