Jadwal kick-off Piala Dunia 2026 hari ini: lengkap menurut Waktu Timur (ET)

Piala Dunia FIFA 2026 benar-benar telah mengambil alih Amerika Utara, menghadirkan pertunjukan sepak bola akbar 48 tim di seluruh AS, Kanada, dan Meksiko. Dengan turnamen yang sudah berjalan penuh, kita kini resmi melewati perempat final dan semifinal yang intens, sehingga hanya menyisakan klimaks utama dari turnamen sebulan ini: Perebutan Tempat Ketiga dan Final Piala Dunia.

Bagi penggemar yang menonton dari Zona Waktu Timur (ET), jadwal siaran tetap menjadi sesuatu yang ideal. Penonton ET mendapatkan susunan laga yang pas pada sore hari hingga prime time akhir pekan. Karena hasil imbang tidak lagi menjadi opsi, setiap pertandingan yang tetap seri setelah 90 menit akan berlanjut ke babak tambahan yang menegangkan dan kemungkinan adu penalti sudden-death.

Memahami waktu kick-off di negara tuan rumah dalam Zona Waktu Timur membantu para pendukung merencanakan jadwal menonton dan slip taruhan langsung mereka dengan sempurna. Untuk memberikan profil pemain Anda potensi peningkatan setinggi mungkin sejak setoran pertama, menggunakan voucher promosi yang aktif adalah strategi yang cerdas. Lihat panduan khusus kami untuk mengaktifkan reward Anda melalui kode promo Melbet kami.

Di bawah ini adalah panduan definitif GOAL tentang slot waktu berulang di fase gugur dan jadwal ET yang tepat untuk laga-laga penting tersisa pekan ini.









Slot waktu harian standar Piala Dunia 2026 (ET)

Selama fase grup yang masif dengan 72 pertandingan, laga akan dijadwalkan bergantian sepanjang hari untuk memastikan penggemar dapat menyaksikan aksi langsung sebanyak mungkin. Jika Anda sedang menyusun jadwal work-from-home atau merencanakan waktu santai di sofa, inilah rentang waktu yang perlu Anda tandai:

Jendela awal: 12.00 ET / 13.00 ET (Cocok untuk pertandingan saat jam istirahat makan siang)

Jendela sore: 15.00 ET / 16.00 ET / 17.00 ET (Cocok untuk ditonton setelah jam kerja)

Jendela prime time: 19.00 ET / 20.00 ET / 21.00 ET (Laga malam unggulan)

Jendela larut malam: 22.00 ET / 23.00 ET / 00.00 ET (Kota tuan rumah Pantai Barat seperti LA, Seattle, dan Vancouver)

📅 Piala Dunia 2026: Jadwal pertandingan semifinal & final (Waktu Timur)

Persaingan kini telah mengerucut menjadi empat negara elite terakhir. Berikut jadwal televisi dan streaming terbaru dari awal pekan ini hingga peluit akhir pada Minggu, dipetakan dalam Waktu Timur (ET):

Tanggal Pertandingan Waktu kick-off (ET) Venue / Kota tuan rumah Pusat siaran (AS) Sel, 14 Juli Prancis 🇫🇷 0–2 Spanyol 🇪🇸 (Semifinal 1) 15.00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Rab, 15 Juli Inggris 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 15.00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Kam, 16 Juli (Hari ini) Hari istirahat - Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan — — — Jum, 17 Juli (Besok) Hari istirahat - Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan — — — Sab, 18 Juli Prancis 🇫🇷 vs. Inggris 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Perebutan Tempat Ketiga) 17.00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Min, 19 Juli Spanyol 🇪🇸 vs. Argentina 🇦🇷 (Final Piala Dunia) 15.00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Blok waktu harian standar Piala Dunia 2026 (ET)

Selama fase grup yang masif dengan 72 pertandingan, jadwal laga akan disebar sepanjang hari agar penggemar bisa menikmati aksi beruntun sebanyak mungkin. Jika Anda sedang mencoba menyusun jadwal kerja di East Coast atau merencanakan kalender Anda, inilah jendela waktu berulang yang perlu diperhatikan:

Jendela istirahat makan siang (12.00 / 13.00 ET): Cocok untuk diputar di monitor kedua sambil membereskan email pagi atau mengambil jeda siang yang sesungguhnya.

Jendela pertengahan sore (15.00 / 16.00 ET): Pengalih perhatian yang ideal di tengah hari untuk menuntaskan jam kerja sambil menikmati sepak bola internasional elite.

Rangkaian prime time (18.00 / 19.00 / 20.00 ET): Pertandingan malam unggulan, menampilkan laga negara tuan rumah pada jam tayang utama.

Jendela larut malam (21.00 / 22.00 / tengah malam ET): Pertandingan larut malam yang digelar di kota-kota Pantai Barat seperti Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.









Tempat streaming pertandingan di East Coast

Jika Anda beralih dari TV kabel sebelum hari pembukaan, ada beberapa jalur utama untuk mengamankan tayangan definisi tinggi Anda:

Fubo (Pilihan premium): Menyediakan semua jaringan berbahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) dan mencakup Unlimited Cloud DVR jika Anda perlu merekam pertandingan sore saat terjebak di kantor. Peacock (Pusat tayangan berbahasa Spanyol): Menayangkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo dengan biaya $10,99/bulan (tier Premium). FOX One & Tubi (Pusat tayangan berbahasa Inggris): Layanan langganan mandiri baru FOX akan menayangkan setiap menit pertandingan, sementara platform streaming gratis mereka, Tubi , akan menghadirkan tayangan ulang pertandingan selama 24 jam penuh dan bagian cuplikan on-demand sepenuhnya gratis.