Piala Dunia FIFA 2026 telah sepenuhnya mengambil alih Amerika Utara, menghadirkan panggung sepak bola besar dengan 48 tim di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan turnamen yang sedang berjalan, kita kini resmi melewati perempat final dan semifinal yang intens, menyisakan hanya puncak utama dari turnamen yang berlangsung sebulan ini: Play-off perebutan tempat ketiga dan Final Piala Dunia.

Bagi penggemar yang menyaksikan dari Zona Waktu Pasifik (PT), jadwal siaran tetap sangat mudah diakses. Penonton di PT mendapatkan rangkaian laga akhir pekan yang dijadwalkan dengan pas pada pagi hingga tengah hari. Karena hasil imbang tidak lagi menjadi opsi, setiap pertandingan yang tetap seimbang setelah 90 menit akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu yang menegangkan dan potensi adu penalti sudden-death.

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Di bawah ini adalah panduan definitif GOAL mengenai slot waktu tersisa di fase gugur dan jadwal PT yang tepat untuk pertandingan-pertandingan penting yang tersisa pekan ini.





Blok waktu harian standar Piala Dunia 2026 (PT)

Selama fase grup besar yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal laga akan disebar sepanjang hari agar penggemar bisa menikmati sebanyak mungkin aksi beruntun. Jika Anda sedang mencoba menyusun jadwal kerja atau blok kalender di Pantai Barat, inilah jendela waktu berulang yang perlu diperhatikan:

Jendela Kopi Pagi (09.00 / 10.00 PT): Cocok untuk dinyalakan di monitor kedua saat Anda membereskan kotak masuk email.

Jendela Istirahat Makan Siang (12.00 / 13.00 PT): Sempurna untuk menyaksikan laga ganda berprofil tinggi saat jam makan siang.

Jendela Setelah Jam Kerja (16.00 / 17.00 PT): Saksikan babak kedua tepat ketika Anda mengakhiri pekerjaan untuk hari itu.

Penutup malam prime-time (19.00 / 20.00 / 21.00 PT): Duel-duel unggulan, termasuk pertandingan negara tuan rumah di Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.





📅 Piala Dunia 2026: Jadwal pertandingan semifinal & final (Waktu Pasifik)

Persaingan kini mengerucut menjadi empat negara elite terakhir. Berikut jadwal siaran televisi dan streaming terbaru dari awal pekan ini hingga peluit akhir pada Minggu, yang dipetakan dalam Waktu Pasifik (PT):

Tanggal Pertandingan Waktu kickoff (PT) Venue / Kota tuan rumah Pusat siaran (AS) Sel, 14 Juli Prancis 🇫🇷 0–2 Spanyol 🇪🇸 (Semifinal 1) 12.00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Rab, 15 Juli Inggris 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 12.00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Kam, 16 Juli (Hari ini) Hari istirahat - Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan — — — Jum, 17 Juli (Besok) Hari istirahat - Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan — — — Sab, 18 Juli Prancis 🇫🇷 vs. Inggris 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Play-off perebutan tempat ketiga) 14.00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Min, 19 Juli Spanyol 🇪🇸 vs. Argentina 🇦🇷 (Final Piala Dunia) 12.00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock





Tempat streaming di Pantai Barat

Jika Anda berencana sepenuhnya memutus langganan TV kabel sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform besar ini akan memberi Anda tayangan digital paling bersih:

Fubo (Pilihan fanatik olahraga): Menayangkan setiap jaringan penting berbahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Layanan ini mencakup fitur Unlimited Cloud DVR yang praktis jika Anda perlu merekam laga pagi saat terjebak dalam rapat. Peacock (Pusat tayangan berbahasa Spanyol): Menayangkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo dengan harga $10,99/bulan (tier Premium). FOX One & Tubi (Pusat gratis & mandiri): Aplikasi premium FOX, FOX One , akan menawarkan streaming langsung ke konsumen untuk setiap menit pertandingan, sementara layanan streaming gratis mereka, Tubi , akan menjadi rumah bagi pusat Piala Dunia yang sepenuhnya khusus dengan tayangan ulang pertandingan 24 jam dan sorotan singkat sesuai permintaan.