Piala Dunia FIFA 2026 benar-benar menguasai Amerika Utara, menghadirkan ajang sepak bola besar-besaran dengan 48 tim di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan turnamen yang kini berlangsung penuh, kita secara resmi telah melewati perempat final dan semifinal yang intens, menyisakan dua puncak terakhir dari turnamen berdurasi sebulan ini: perebutan tempat ketiga dan final Piala Dunia.

Bagi penggemar yang menyaksikan dari Zona Waktu Tengah (CT), jadwal siaran tetap menjadi skenario ideal. Penonton di CT mendapatkan susunan laga akhir pekan yang pas pada tengah hari hingga awal sore. Karena hasil imbang tidak lagi menjadi opsi, setiap pertandingan yang tetap seri setelah 90 menit akan berlanjut ke babak tambahan yang menegangkan dan kemungkinan adu penalti penentuan.

Menyiapkan siaran streaming Anda untuk laga-laga turnamen global menjadi kunci agar tidak melewatkan setiap momen aksi kelas dunia. Untuk meningkatkan pengalaman menonton Anda dengan prediksi langsung saat pertandingan berlangsung, memulai dengan tambahan modal promosi memberi Anda keuntungan tersendiri. Cari tahu cara mengaktifkan bonus pendaftaran Anda dengan menggunakan kode promo 1xbet kami saat ini.

Di bawah ini adalah panduan definitif GOAL mengenai slot waktu berulang di fase gugur dan jadwal CT yang tepat untuk laga-laga sisa krusial pekan ini.





Berikut adalah jadwal Piala Dunia FIFA 2026 yang telah diperbarui sepenuhnya untuk pekan ini (15 Juni – 21 Juni), dipetakan secara khusus dalam Waktu Tengah (CT) agar Anda bisa menyesuaikan waktu menonton dengan hari kerja dan rutinitas malam Anda.

📅 Piala Dunia 2026: Jadwal pertandingan semifinal & final (Waktu Tengah)

Persaingan kini telah mengerucut ke empat negara elite terakhir. Berikut jadwal siaran televisi dan streaming yang diperbarui dari awal pekan ini hingga peluit akhir pada Minggu, dipetakan dalam Waktu Tengah (CT):

Tanggal Pertandingan Waktu kick-off (CT) Venue / Kota tuan rumah Pusat siaran (AS) Sel, 14 Juli Prancis 🇫🇷 0–2 Spanyol 🇪🇸 (Semifinal 1) 14.00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Rab, 15 Juli Inggris 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 14.00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Kam, 16 Juli (Hari ini) Hari istirahat - Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan — — — Jum, 17 Juli (Besok) Hari istirahat - Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan — — — Sab, 18 Juli Prancis 🇫🇷 vs. Inggris 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Perebutan tempat ketiga) 16.00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Min, 19 Juli Spanyol 🇪🇸 vs. Argentina 🇦🇷 (Final Piala Dunia) 14.00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Selama fase grup yang masif dengan 72 pertandingan, laga-laga akan digelar secara berurutan agar penggemar sepak bola dapat menikmati sebanyak mungkin aksi tanpa jeda. Jika Anda sedang menyusun jadwal kerja musim panas dari rumah atau blok kalender, inilah slot waktu berulang yang perlu diperhatikan:

Slot akhir pagi (11.00 / 12.00 CT): Streaming pendamping yang sempurna untuk monitor kedua Anda saat membereskan inbox pagi atau menuju makan siang.

Slot tengah sore (14.00 / 15.00 / 16.00 CT): Pengalih perhatian ideal di hari kerja untuk membantu Anda melewati akhir jam kerja sambil menikmati sepak bola internasional kelas elite.

Slot selepas kerja/makan malam (17.00 / 18.00 / 19.00 CT): Laga-laga unggulan tayang pada jam tonton utama tepat ketika Anda selesai bekerja dan bersiap menikmati malam.

Penutup prime-time malam (20.00 / 21.00 / 23.00 CT): Pertandingan berintensitas tinggi yang digelar di kota-kota Pantai Barat seperti Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.









Tempat streaming di Zona Waktu Tengah

Jika Anda berencana sepenuhnya meninggalkan TV kabel sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform digital utama ini akan menawarkan tayangan paling bersih dan andal:

Fubo (pilihan fanatik olahraga): Menayangkan semua jaringan turnamen penting berbahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Platform ini mencakup fitur Unlimited Cloud DVR jika Anda perlu merekam pertandingan pukul 14.00 saat terjebak dalam rapat dengan klien. Peacock (pusat siaran berbahasa Spanyol): Menayangkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo dengan harga $10,99/bulan (tier Premium). FOX One & Tubi (pusat gratis & mandiri): Aplikasi premium baru FOX, FOX One , akan menawarkan streaming langsung ke konsumen untuk setiap menit pertandingan. Sementara itu, layanan streaming gratis mereka yang didukung iklan, Tubi , akan menyediakan bagian Piala Dunia yang sepenuhnya khusus dengan tayangan ulang pertandingan sepanjang waktu dan sorotan ringkas sesuai permintaan.