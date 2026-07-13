Jadwal kembalinya Mbappé dan transfer Real Madrid... Mourinho lolos dari tragedi Alonso

José Mourinho bersiap menjalani masa persiapan yang sama sekali berbeda dari yang dialami pendahulunya, Xabi Alonso, setelah penundaan putaran pertama La Liga memberi pelatih asal Portugal itu keunggulan yang jelas dalam hal persiapan untuk musim baru.

Sementara Alonso musim panas lalu hanya memiliki waktu 15 hari untuk memulai persiapan, karena tim harus berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub 2025, Mourinho tahun ini akan memanfaatkan enam minggu penuh untuk mempersiapkan tim. Periode ini memberinya ruang yang lebih luas untuk mempersiapkan para pemain dan menanamkan filosofi taktisnya seiring dengan kembalinya para pemain secara bertahap.

Tim ini menjalani sesi latihan pertamanya hari Senin ini dengan delapan pemain senior dan 12 pemain muda. Staf pelatih menantikan kembalinya para pemain internasional secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan, setelah mereka berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Surat kabar AS telah menyusun jadwal perkiraan kembalinya para bintang Real Madrid ke sesi latihan.

Surat kabar tersebut menulis: “Pemain asal Turki, Arda Güler, akan menjadi yang pertama kembali pada 17 Juli, disusul oleh pemain asal Uruguay, Federico Valverde, pada 18 Juli. Pemain asal Jerman, Antonio Rüdiger, dijadwalkan bergabung terlebih dahulu, sebelum pemain asal Brasil, Vinícius Júnior, dan rekan senegaranya, Endrick, kembali pada 27 Juli, serta pemain asal Maroko, Ibrahim Díaz, pada 31 Juli."

Ia melanjutkan: “Thibaut Courtois akan kembali pada 1 Agustus,” setelah hasil pemeriksaan terbaru yang dilakukan terhadap pemain asal Belgia tersebut menunjukkan bahwa cedera yang dialaminya saat melawan Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026 tidak separah yang diperkirakan.

Para pemain asal Prancis, Aurélien Tchouaméni dan Kylian Mbappé, serta pemain asal Inggris, Jude Bellingham, diperkirakan akan bergabung antara tanggal 5 dan 10 Agustus, sehingga skuad akan semakin lengkap menjelang dimulainya musim.

Awal Karier Para Pemain Baru

Adapun para bintang baru yang telah dikontrak oleh Real Madrid selama bursa transfer musim panas ini adalah sebagai berikut:

Pemain asal Belanda Denzel Dumfries: 21 Juli.

Bernardo Silva (Portugal): 28 Juli.

Pemain Prancis Ibrahima Konaté dan pemain Spanyol Marc Cucurella: antara 5 dan 10 Agustus.

Perjalanan timnas Prancis dan Spanyol di Piala Dunia 2026 terus berlanjut, di mana keduanya akan bertanding besok, Selasa, di babak semifinal.

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