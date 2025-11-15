Jadwal Italia Vs Norwegia: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Laga penentuan Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa akan tersaji di San Siro, mempertemukan juara dunia 2006 Italia dan Norwegia, Senin (17/11) dini hari WIB.

Gli Azzurri diambang gagal lolos langsung ke putaran final tahun depan, dengan mereka kini mengoleksi 18 poin dari tujuh pertandingan - selisih tiga poin dari Norwegia yang berada di puncak klasemen.

Meski hanya berjarak tiga poin, Italia kalah jauh dalam hal selisih gol, yakni 17 gol. Catatan tersebut membuat pasukan Gennaro Gattuso harus menang dengan selisih sembilan gol atas Norwegia jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan.

Di sisi lain, Lovene hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke Piala Dunia pertama dalam 28 tahun. Erling Haaland dkk akan berupaya untuk menutup kualifikasi mereka dengan spektakuler, di mana mereka sempurna dengan meraih tujuh kemenangan dalam tujuh pertandingan.

Pada pertemuan sebelumnya, Norwegia juga sukses menghajar Italia tiga gol tanpa balas di Ullevaal Stadion lewat gol-gol dari Alexander Sorloth, Antonio Nusa dan Erling Haaland.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Italia vs Norwegia

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Partai matchday terakhir Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa antara Italia dan Norwegia akan disiarkan di RCTI dan layanan streaming Vision+ pada Senin, 17 November 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Italia vs Norwegia

Pertandingan Italia melawan Norwegia pada matchday terakhir Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa akan digelar di San Siro pada Senin, 17 November 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Italia

Sandro Tonali kemungkinan akan absen karena risiko larangan bermain jika mereka lolos ke babak play-off. Selain itu, Moise Kean dan Niccolo Cambiaghi tidak dapat tampil karena cedera.

Kabar Tim Norwegia

Norwegia akan bertandang ke Italia tanpa Martin Odegaard, yang masih mengalami cedera. Tetapi, Erling Haaland bakal tetap menjadi andalan di lini serang, dengan bintang Manchester City itu hanya butuh dua gol lagi untuk menyamai rekor Robert Lewandowski di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, yaitu 16 gol.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

