Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup Qualification UEFA
team-logoItaly
San Siro
team-logoNorway
TONTON LIVE DI VISION+
Yosua Arya

Jadwal Italia Vs Norwegia: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa antara Italia dan Norwegia, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Laga penentuan Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa akan tersaji di San Siro, mempertemukan juara dunia 2006 Italia dan Norwegia, Senin (17/11) dini hari WIB.

Gli Azzurri diambang gagal lolos langsung ke putaran final tahun depan, dengan mereka kini mengoleksi 18 poin dari tujuh pertandingan - selisih tiga poin dari Norwegia yang berada di puncak klasemen.

Meski hanya berjarak tiga poin, Italia kalah jauh dalam hal selisih gol, yakni 17 gol. Catatan tersebut membuat pasukan Gennaro Gattuso harus menang dengan selisih sembilan gol atas Norwegia jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan.

Di sisi lain, Lovene hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke Piala Dunia pertama dalam 28 tahun. Erling Haaland dkk akan berupaya untuk menutup kualifikasi mereka dengan spektakuler, di mana mereka sempurna dengan meraih tujuh kemenangan dalam tujuh pertandingan.

Pada pertemuan sebelumnya, Norwegia juga sukses menghajar Italia tiga gol tanpa balas di Ullevaal Stadion lewat gol-gol dari Alexander Sorloth, Antonio Nusa dan Erling Haaland.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Italia vs Norwegia

Stasiun TVRCTI
Live StreamingVision+

Partai matchday terakhir Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa antara Italia dan Norwegia akan disiarkan di RCTI dan layanan streaming Vision+ pada Senin, 17 November 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Italia vs Norwegia

crest
World Cup Qualification UEFA - 1st Round Grp. I
San Siro

Pertandingan Italia melawan Norwegia pada matchday terakhir Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa akan digelar di San Siro pada Senin, 17 November 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Italy vs Norway

ItalyHome team crest

3-1-4-2

Formasi

4-1-4-1

Home team crestNOR
1
C
G. Donnarumma
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
22
G. Di Lorenzo
5
M. Locatelli
3
F. Dimarco
8
D. Frattesi
18
N. Barella
7
M. Politano
9
M. Retegui
15
F. Esposito
1
O. Nyland
17
T. Heggem
14
J. Ryerson
5
D. Wolfe
3
K. Ajer
6
P. Berg
18
K. Thorstvedt
7
A. Soerloth
20
A. Nusa
8
S. Berge
9
C
E. Haaland

4-1-4-1

NORAway team crest

ITA
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. Gattuso

NOR
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • S. Solbakken

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Italia

Sandro Tonali kemungkinan akan absen karena risiko larangan bermain jika mereka lolos ke babak play-off. Selain itu, Moise Kean dan Niccolo Cambiaghi tidak dapat tampil karena cedera.

Kabar Tim Norwegia

Norwegia akan bertandang ke Italia tanpa Martin Odegaard, yang masih mengalami cedera. Tetapi, Erling Haaland bakal tetap menjadi andalan di lini serang, dengan bintang Manchester City itu hanya butuh dua gol lagi untuk menyamai rekor Robert Lewandowski di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, yaitu 16 gol.

Performa Terkini

ITA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
18/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

NOR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
22/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

ITA

Last 5 matches

NOR

3

Menang

1

Seri

1

Menang

6

Gol tercipta

5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Simak Juga

Iklan
0