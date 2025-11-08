Jadwal Inter Milan Vs Lazio: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Ambisi Inter Milan untuk tetap berada di dua besar klasemen sementara Serie A akan mendapat ujian dari Lazio yang sedang mendapatkan hasil manis di beberapa pertandingan terakhir.

Inter berada di posisi yang kokoh dalam persaingan gelar dengan mengincar kemenangan kompetitif keenam berturut-turut di Giuseppe Meazza. Namun, tim asuhan Christian Chivu wajib mewaspadai ancaman Lazio, mengingat kunjungan terakhir mereka mengakhiri perjuangan Inter untuk meraih gelar musim lalu.

Ditambah Biancocelesti sedang dalam performa bagus. Mereka melalui enam laga beruntun masing-masing dengan tiga kemenangan dan imbang yang mengantarkan tim menduduki peringkat delapan klasemen sementara.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Inter dan Lazio, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Inter Vs Lazio

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-11 Serie A antara Inter dan Lazio tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Senin (10/11) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Inter Vs Lazio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Sepak mula pertandingan Inter melawan Lazio di pekan ke-11 Serie A dilangsungkan, Senin (10/11) pukul 02:45 WIB, dan akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Inter

Kabar baik diterima Inter setelah Marcus Thuram dinyatakan pulih dari cedera, dan akan menjadi starter bersama Lautaro Martinez. Pemain yang sempat berada di bangku cadangan pada pertengahan pekan, seperti Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, dan playmaker Hakan Calhanoglu bakal mengisi pos masing-masing sejak menit pertama. Begitu juga dengan Petar Sucic. Yann Sommer tetap menjadi andalan di bawah mistar.

Kabar Tim Lazio

Maurizio Sarri memasukkan nama Alessio Romagnoli ke dalam skuad yang diboyong ke Milan selepas pulih dari cedera. Namun Romagnoli sepertinya akan memulai dari bangku cadangan, sehingga Oliver Provstgaard bakal berduet dengan Mario Gila di jantung pertahanan. Danilo Cataldi tetap menjadi motor permainan di tengah. Lazio mengandalkan tridente Gustav Isaksen, Boulaye Dia, dan Mattia Zaccagni.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga