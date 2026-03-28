Jadwal Indonesia vs Bulgaria: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3) malam WIB.

John Herdman melakoni debutnya sebagai pelatih Tim Merah Putih dengan meraih kemenangan telak 4-0 atas St. Kitts and Nevis. Brace dari Beckham Putra dan masing-masing satu gol dari Ole Romeny serta Mauro Zijlstra memastikan pesta gol Skuad Garuda di pertandingan tersebut.

Sementara itu, Bulgaria juga tampil sensasional. Menghadapi Kepulauan Solomon, The Lions menang dengan skor mencolok 10-2. Gol-gol dari Bulgaria dicetak oleh hat-trick Vladimir Nikolov, brace dari Marin Petkov dan Filip Krastev, serta satu gol dari Tonislav Yordanov, Georgi Rusev dan Kristiyan Balov. Sedangkan Kepulauan Solomon hanya mampu membalas lewat dua gol dari Raphael Leai.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Indonesia vs Bulgaria



Stasiun TV Indosiar / SCTV Live Streaming Vidio

Partai FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia dan Bulgaria akan disiarkan di Indosiar dan SCTV serta layanan streaming Vidio pada Senin, 30 Maret 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Indonesia vs Bulgaria





Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bulgaria pada FIFA Series 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin, 30 Maret 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Indonesia

Herdman tampaknya akan tetap mengandalkan Jay Idzes, Rizky Ridho dan Elkan Baggott di lini belakang, sementara Calvin Verdonk akan tetap menjadi pilihan utama di lini tengah. Beckham Putra dan Dony Tri Pamungkas yang tampil gemilang melawan St. Kitts and Nevis juga berpotensi bermain sejak menit awal.





Kabar Tim Bulgaria

Trio lini serang Zdravko Dimitrov, Tonislav Yordanov dan Marin Petkov kemungkinan akan tetap menjadi pilihan utama untuk pertandingan ini. Mereka akan disokong oleh kapten Filip Krastev, Andrian Kraev dan Dominik Yankev dari lini tengah.





Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen



