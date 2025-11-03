Jadwal Indonesia U-17 Vs Zambia U-17: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Timnas Indonesia U-17 akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia U-17 2025 dalam matchday pertama Grup H dengan menghadapi tim debutan Zambia.

Timnas U-17 telah melakukan persiapan di Uni Emirat Arab sejak akhir Oktober. Mereka ditargetkan lolos dari fase grup, atau setidaknya memperbaiki hasil dua tahun lalu yang menduduki peringkat ketiga lewat dua hasil imbang.

Selama berada di melakukan pertandingan uji coba, namun tidak pernah meraih kemenangan. Putu Panji dan kawan-kawan dikalahkan Paraguay 2-1, dan selanjutnya bermain imbang tanpa gol melawan Pantai Gading sebelum diakhiri dengan draw 1-1 kontra Panama.

Situasi ini berbanding terbalik dengan Zambia. Meski berstatus debutan, tim besutan Dennis Makinka menuai hasil positif di laga uji coba. Setelah mengalahkan Meksiko 3-1, Zambia menaklukkan Kaledonia Baru tiga gol tanpa balas.

Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnas U-17 untuk mendapatkan kemenangan pertama di turnamen kelompok umur dunia ini.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Indonesia U-17 dan Zambia U-17, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Indonesia U-17 Vs Zambia U-17

Stasiun TV - Live Streaming FIFA+

Matchday pertama Grup H Piala Dunia U-17 2025 antara Indonesia U-17 dan Zambia U-17 tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di FIFA+, Selasa (4/11) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Indonesia U-17 Vs Zambia U-17

Sepak mula pertandingan Indonesia U-17 dan Zambia U-17 di matchday pertama Grup H Piala Dunia U-17 2025 pada, Selasa (4/11) pukul 22:45 WIB, dan akan digelar di Aspire Zone - Lapangan 7.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Indonesia U-17

Nova Arianto tidak akan melakukan perubahan besar dalam menyusun komposisi pemainnya berkaca dari tiga laga uji coba. Dafa Al Gasemi akan berdiri di bawah mistar dengan duet Putu Panji Apriawan dan Matthew Baker berada di depannya. Barisan penyerang diisi Mierza Firjatullah dan Fadly Alberto, sementara Zahaby Gholy berada di belakang kedua pemain tersebut.

Kabar Tim Zambia U-17

Hasil impresif di laga uji coba memberikan konsekuensi kepada Zambia U-17, karena beberapa pemain bermasalah dengan kebugaran. Christo Chitambala tetap dipercaya mengawal gawang dengan Levison Banda dan Andrew Mwape menjaga lini pertahanan. Felix Phiri ditugaskan mengatur permainan di sektor tengah, serta Abel Salim Nyirongo dipercaya menjadi striker tunggal.

