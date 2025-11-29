Jadwal Girona vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan mengincar kemenangan ketika bertandang ke markas Giron di Estadi Montilivi pada jornada ke-14 La Liga 2025/26, Senin (1/12) dini hari WIB.

Los Blancos gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir mereka di liga, yang membuat jarak dengan Barcelona kini hanya menjadi satu poin. Baru-baru ini, pasukan Xabi Alonso juga harus bersusah payah untuk bisa meriah kemenangan 4-3 atas Olympiakos di Liga Champions, dengan empat gol Kylian Mbappe memastikan mereka bisa meraih tiga poin.

Di sisi lain, Girona menjalani musim yang buruk sejauh ini. Dari 13 pertandingan mereka hanya mampu mengumpulkan 11 poin, yang membuat mereka kini berada di urutan ke-18 alias di zona merah.

Meski pun berhasil menang tipis 1-0 atas Alaves pada awal bulan ini, mereka gagal melanjutkannya dengan meraih hasil imbang 1-1 melawan Real Betis di pertandingan berikutnya.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Girona vs Real Madrid

Stasiun TV beIN Sports 2 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-14 La Liga 2025/26 antar Girona dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports 2 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Senin, 1 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Girona vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadi Municipal de Montilivi

Pertandingan Girona melawan Real Madrid pada jornada ke-14 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadi Montilivi pada Senin, 1 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Girona

Girona akan menjamu Real Madrid dengan kondisi 'pincang', karena Cristian Portu, David Lopez, Donny van de Beek, Juan Carlos, Alejandro Frances, Daley Blind, Ricard Artero, Thomas Lemar dan Vladyslav Krapyvtsov semuanya absen karena cedera.

Kabar Tim Real Madrid

Eder Militao, Franco Mastantuono, Antonio Rudiger, David Alaba dan Dean Huijsen tidak dapat tampil karena cedera, sementara Thibaut Courtois masih diragukan karena sakit.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

