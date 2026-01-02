Jadwal Espanyol vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Derby Catalan akan tersaji pada jornada ke-18 La Liga Spanyol 2025/26, mempertemukan Barcelona dan Espanyol di RCDE Stadium, Minggu (4/1) dini hari WIB.

Tim Catalan akan datang ke pertandingan ini dengan modal tujuh kemenanga beruntun di semua kompetisi. Kekalahan terakhir mereka terjadi pada akhir November lalu ketika secara mengejutkan dihajar oleh Chelsea tiga gol tanpa balas di Liga Champions. Namun, setelah itu mereka bangkit dan bahkan merebut puncak klasemen La Liga dari tangan Real Madrid, dengan Blaugrana kini memimpin keunggulan empat poin.

Kemenangan di pertandingan ini akan semakin meningkatkan moral pasukan Hansi Flick, yang akan terbang ke Arab Saudi untuk melakoni Piala Super Spanyol, di mana mereka bakal menghadapi Athletic Bilbao di semi-final, Kamis (8/1) dini hari WIB.

Sementara itu, Espanyol menjalani paruh pertama dengan cukup gemilang. Setelah finis di urutan ke-14 musim lalu, Periquitos kini menempati peringkat kelima klasemen dengan raihan 33 poin dari 17 pertandingan.

Tim asuhan Manolo Gonzalez juga sedang dalam tren positif setelah meraih lima kemenangan berturut-turut di La Liga. Namun, mererka secara mengejutkan harus tersingkir dari Copa del Rey setelah kalah tipis 1-0 dari tim kasta ketiga Atletico Baleares.

Cara Menonton Pertandingan Espanyol vs Barcelona

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Berikutsajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Partai jornada ke-18 La Liga Spanyol 2025/26 antara Espanyol dan Barcelona akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 4 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Espanyol vs Barcelona

LaLiga - LaLiga RCDE Stadium

Pertandingan Espanyol melawan Barcelona pada jornada ke-18 La Liga Spanyol 2025/26 akan digelar di RCDE Stadium, pada Minggu, 4 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Espanyol

Espanyol masih tidak akan diperkuat Roman Terrats karena mengalami cedera otot, sementara Charles Pickle masih bertugas di Piala Afrika. Javi Puado telah pulih dari cedera lutut, namun masih harus dilihat lagi apakah dia akan langsung tampil sejak menit awal atau tidak.

Kabar Tim Barcelona

Ronald Araujo telah kembali bergabung ke skuad setelah mendapat 'cuti' dari Barcelona. Namun, Andreas Christensen dan Gavi dipastikan absen karena cedera, sedangkan dani Olmo dan Pedri telah pulih dan berpeluang mendapatkan menit bermain.

