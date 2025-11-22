Jadwal Elche vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan bertandang ke markas Elche di Estadio Martinez Valero pada jornada ke-13 La Liga 2025/26, Senin (24/11) dini hari WIB.

Los Blancos, yang saat ini bertengger di puncak klasemen dengan keunggulan tiga poin dari Barcelona, akan berusaha untuk meraih kemenangan demi menjaga posisi mereka. Selain itu, pasukan Xabi Alonso juga berupaya untuk bangkit setelah gagal menang di pertandingan terakhir, ditahan imbang tanpa gol oleh Rayo Vallecano.

Di sisi lain, performa Elche yang sempat meyakinkan di awal tampaknya mulai merosot. Mereka menelan tiga kekalahan dari lima laga terakhir mereka di La Liga. Catatan tersebut membuat mereka harus puas berada di peringkat ke-11 dengan raihan 15 poin dari 12 pertandingan.

hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Elche vs Real Madrid

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-13 La Liga 2025/26 antara Elche dan Real Madrid akan disiarkan di beIN sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Senin, 24 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Elche vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Martinez Valero

Pertandingan Elche melawan Real Madrid pada jornada ke-13 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio Martinez Valero pada Senin, 24 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Elche

Hanya Pedro Bigas yang absen dari skuad Elche di pertandingan kali ini karena mengalami cedera.

Kabar Tim Real Madrid

Xabi Alonso masih menghadapi sejumlah masalah cedera pada skuadnya. Thibaut Courtois, Federico Valverde dan Eduardo Camavinga memang diperkirakan akan fit dan dapat tampil, tetapi Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Eder Militao, Dani Carvajal, Franco Mastantuono dan Aurelien Tchouameni menepi karena cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

