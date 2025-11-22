Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoReal Madrid
Yosua Arya

Jadwal Elche vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan La Liga 2025/26 antara Elche dan Real Madrid, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Real Madrid akan bertandang ke markas Elche di Estadio Martinez Valero pada jornada ke-13 La Liga 2025/26, Senin (24/11) dini hari WIB.

Los Blancos, yang saat ini bertengger di puncak klasemen dengan keunggulan tiga poin dari Barcelona, akan berusaha untuk meraih kemenangan demi menjaga posisi mereka. Selain itu, pasukan Xabi Alonso juga berupaya untuk bangkit setelah gagal menang di pertandingan terakhir, ditahan imbang tanpa gol oleh Rayo Vallecano.

Di sisi lain, performa Elche yang sempat meyakinkan di awal tampaknya mulai merosot. Mereka menelan tiga kekalahan dari lima laga terakhir mereka di La Liga. Catatan tersebut membuat mereka harus puas berada di peringkat ke-11 dengan raihan 15 poin dari 12 pertandingan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Elche vs Real Madrid

Stasiun TVbeIN Sports 1
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-13 La Liga 2025/26 antara Elche dan Real Madrid akan disiarkan di beIN sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Senin, 24 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB. 

Jadwal Kick-Off Elche vs Real Madrid

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio Martinez Valero

Pertandingan Elche melawan Real Madrid pada jornada ke-13 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio Martinez Valero pada Senin, 24 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB. 

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Elche vs Real Madrid

ElcheHome team crest

5-3-2

Formasi

3-4-1-2

Home team crestRMA
13
I. Pena
22
D. Affengruber
39
H. Fort
15
A. Nunez
11
G. Valera
23
V. Chust
14
C
A. Febas
8
M. Aguado
19
G. Diangana
10
R. Mir
9
A. Silva
1
C
T. Courtois
24
D. Huijsen
17
R. Asencio
18
A. Carreras
15
A. Guler
5
J. Bellingham
12
T. Alexander-Arnold
20
F. Garcia
19
D. Ceballos
11
Rodrygo
10
K. Mbappe

3-4-1-2

RMAAway team crest

ELC
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Sarabia

RMA
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • X. Alonso

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Elche

Hanya Pedro Bigas yang absen dari skuad Elche di pertandingan kali ini karena mengalami cedera.

Kabar Tim Real Madrid

Xabi Alonso masih menghadapi sejumlah masalah cedera pada skuadnya. Thibaut Courtois, Federico Valverde dan Eduardo Camavinga memang diperkirakan akan fit dan dapat tampil, tetapi Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Eder Militao, Dani Carvajal, Franco Mastantuono dan Aurelien Tchouameni menepi karena cedera.

Performa Terkini

ELC
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

ELC

Last 5 matches

RMA

0

Menang

1

Seri

4

Menang

4

Gol tercipta

13
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

