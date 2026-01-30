Jadwal Elche vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan melanjutkan perjuangan mereka di La Liga dengan bertandang ke markas Elche di Estadio Martinez Valero, Minggu (1/2) dini hari WIB.

Blaugrana saat ini berada di puncak klasemen dengan koleksi 52 poin dari 21 pertandingan, hanya unggul satu poin dari rival klasik mereka Real Madrid.

Pasukan Hansi Flick pekan ini sukses mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions setelah menghajar Copenhagen 4-1, dan akan percaya diri menuju pertandingan ini dengan misi membawa pulang tiga poin.

Di sisi lain, Elche, yang berstatus sebagai tim promosi, sukses membuat kejutan. Finis sebagai runner-up di La Liga 2 musim lalu, Los Franjiverdes saat ini berhasil menduduki urutan ke-11 klasemen dengan raihan 24 poin dari 21 pertandingan.

Namun, mereka masih berupaya untuk bangkit setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan beruntun di semua kompetisi, termasuk tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey dari Real Betis.

Cara Menonton Pertandingan Elche vs Barcelona

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-22 La Liga 2025/26 antara Elche dan Barcelona akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Elche vs Barcelona

LaLiga - LaLiga Estadio Martinez Valero

Pertandingan Elche melawan Barcelona pada jornada ke-22 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio Martínez Valero pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Elche

Bek pinjaman Barcelona Hector Fort akan absen di laga ini karena cedera bahu, sementara Alvaro Nunez diragukan tampil setelah mengalami masalah otot. Selain itu, Aleix Febas juga absen karena akumulasi kartu.

Kabar Tim Barcelona

Barcelona masih tanpa Gavi (lutut), Andreas Christensen (lutut) dan Pedri (hamstring) karena cedera. Selain itu, seluruh pasukan Hansi Flick akan tersedia untuk pertandingan ini, termasuk Frenkie de Jong yang absen saat melawan Copenhagen di Liga Champions karena skorsing dan Ferran Torres yang pulih dari cedera.

