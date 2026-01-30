Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoBarcelona
TONTON LIVE DI BEIN SPORTSTERSEDIA JUGA DI VIDIO
Yosua Arya

Jadwal Elche vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan La Liga 2025/26 antara Elche dan Barcelona, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Barcelona akan melanjutkan perjuangan mereka di La Liga dengan bertandang ke markas Elche di Estadio Martinez Valero, Minggu (1/2) dini hari WIB.

Blaugrana saat ini berada di puncak klasemen dengan koleksi 52 poin dari 21 pertandingan, hanya unggul satu poin dari rival klasik mereka Real Madrid.

Pasukan Hansi Flick pekan ini sukses mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions setelah menghajar Copenhagen 4-1, dan akan percaya diri menuju pertandingan ini dengan misi membawa pulang tiga poin.

Di sisi lain, Elche, yang berstatus sebagai tim promosi, sukses membuat kejutan. Finis sebagai runner-up di La Liga 2 musim lalu, Los Franjiverdes saat ini berhasil menduduki urutan ke-11 klasemen dengan raihan 24 poin dari 21 pertandingan.

Namun, mereka masih berupaya untuk bangkit setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan beruntun di semua kompetisi, termasuk tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey dari Real Betis.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Elche vs Barcelona

Stasiun TVbeIN Sports 1
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-22 La Liga 2025/26 antara Elche dan Barcelona akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Elche vs Barcelona

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio Martinez Valero

Pertandingan Elche melawan Barcelona pada jornada ke-22 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio Martínez Valero pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Elche vs Barcelona

ElcheHome team crest

4-5-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestBAR
13
I. Pena
21
L. Petrot
3
A. Pedrosa
11
G. Valera
22
D. Affengruber
19
G. Diangana
7
Y. Santiago
5
F. Redondo
8
M. Aguado
16
M. Neto
20
A. Rodriguez
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
2
J. Cancelo
18
G. Martin
24
E. Garcia
20
D. Olmo
17
M. Casado
11
Raphinha
21
F. de Jong
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski

4-2-3-1

BARAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Sarabia

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Flick

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Elche

Bek pinjaman Barcelona Hector Fort akan absen di laga ini karena cedera bahu, sementara Alvaro Nunez diragukan tampil setelah mengalami masalah otot. Selain itu, Aleix Febas juga absen karena akumulasi kartu.

Kabar Tim Barcelona

Barcelona masih tanpa Gavi (lutut), Andreas Christensen (lutut) dan Pedri (hamstring) karena cedera. Selain itu, seluruh pasukan Hansi Flick akan tersedia untuk pertandingan ini, termasuk Frenkie de Jong yang absen saat melawan Copenhagen di Liga Champions karena skorsing dan Ferran Torres yang pulih dari cedera.

Performa Terkini

ELC
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/11
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

ELC

Last 5 matches

BAR

0

Menang

0

Seri

5

Menang

4

Gol tercipta

15
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Simak Juga

Iklan
0