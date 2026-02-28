Jadwal Dewa United vs Bhayangkara FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Duel panas bakal tersaji pada pekan ke-23 Super League 2025/26, mempertemukan Dewa United dan Bhayangkara FC di Indomilk Arena, Minggu (1/3) malam WIB.

Banten Warriors saat ini menempati peringkat kesembilan klasemen dengan raihan 33 poin, hanya selisih dua poin dari The Guardian yang berada satu tingkat di atas mereka.

Duel ini jelas akan menarik, mengingat pemenang dari laga ini akan memperebutkan tempat di delapan besar. Selain itu, kedua tim juga sama-sama sedang dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan berturut-turut.

Dewa United sukses melibas PSM Makassar 2-0, menang 2-1 atas Borneo FC dan menang tipis 1-0 atas Persita Tangerang. Sementara itu, Bhayangkara FC mengalahkan Persebaya Surabaya 2-1, menang 4-3 atas Persik Kediri dan pesta empat gol tanpa balas melawan Semen Padang.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Dewa United vs Bhayangkara FC

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-23 Super League 2025/26 antara Dewa United dan Bhayangkara FC akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Minggu, 1 Maret 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Dewa United vs Bhayangkara FC

Pertandingan Dewa United melawan Bhayangkara FC pada pekan ke-23 Super League 2025/26 akan digelar di Indomilk Arena pada Minggu, 1 Maret 2026 pukul 20:30 malam WIB.d

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Dewa United

Jaja tidak dapat tampil di laga ini karena akumulasi kartu, membuat posisinya di lini tengah akan diperebutkan oleh Kafiatur Rizky, Alexis Messidoro, Theo Numberi dan Ivar Jenner. Di lini serang, Egy Maulana Vikri, Vico Duarte dan topskor klub Alex Martins berpeluang tampil sejak menit awal

Kabar Tim Bhayangkara FC

Pelatih Paul Munster kemungkinan besar tidak akan melakukan banyak perubahan pada 11 pertamanya. Trio Moussa Sidibe, Privat Mbarga dan Henri Doumbia akan tetap menjadi andalan di lini serang, dan disokong oleh Ryo Matsumura, Wahyu Subo Seto dan Moises Gaucho dari lini tengah.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga