Jadwal Crystal Palace vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Duel dua tim London akan tersaji pada matchday ke-23 Liga Primer 2025/26, mempertemukan Crystal Palace dan Chelsea di Selhurst Park, Minggu (25/1) malam WIB.

The Eagles menjalani musim yang sulit hanya meraih tujuh kemenangan dari 22 pertandingan sejauh ini, dan belum meraih kemenangan dalam sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kemenangan terakhir terjadi pada 12 Desember lalu ketika mengalahkan Shelbourne di Liga Konferensi Eropa, sementara mereka juga tersingkir dari Piala Liga dan Piala FA usai tumbang di tangan Arsenal dan Macclesfield. Mereka kini menempati peringkat ke-13 klasemen Liga Primer dengan perolehan 28 poin.

Di sisi lain, Chelsea masih berjuang untuk bisa menembus zona Liga Champions, dengan mereka kini berada di peringkat keenam dengan 34 poin dari 22 pertandingan, selisih dua poin dari Liverpool yang berada di empat besar.

Pasukan Liam Rosenior jelas akan menargetkan tiga poin demi terus menekan Manchester United dan The Reds yang berada di atas mereka, apalagi mereka akan datang ke pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan beruntun di berbagai ajang.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Crystal Palace vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai matchday ke-23 Liga Primer 2025/26 antara Crystal Palace dan Chelsea akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Minggu, 25 Januari 2026 pukul 21:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Crystal Palace vs Chelsea

Premier League - Premier League Selhurst Park

Pertandingan Crystal Palace melawan Chelsea pada matchday ke-23 Liga Primer 2025/26 akan digelar di Selhurst Park pada Minggu, 25 Januari 2026 pukul 21:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Crystal Palace

Crystal Palace tidak akan diperkuat Caleb Kporha, Daichi Kamada dan Eddie Nketiah karena mengalami cedera. The Eagles baru-baru ini juga kehilangan Marc Guehi yang pindah ke Manchester City, dengan kepergiannya akan meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan tim asuhan Oliver Glasner.

Kabar Tim Chelsea

Rosenior masih menghadapi sejumlah masalah cedera, dengan Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Caleb Wiley dan Romeo Lavia masih dalam perawatan. Selain itu, Gabriel Slonina, Axel Disasi, Mykhaylo Mudryk, Raheem Sterling dan David Datro Fofana masih diragukan tampil karena dicoret dari skuad.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

