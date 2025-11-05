Jadwal Club Brugge vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan bertandang ke markas Club Brugge di Jan Breydel Stadium pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26, Kamis (6/11) dini hari WIB.

Blaugrana memasuki pertandingan ini dengan bekal kemenangan 3-1 atas Elche di La Liga, yang membuat mereka menempel ketat Real Madrid dari peringkat kedua klasemen.

Di Liga Champions, sementara itu, pasukan Hansi Flick telah meraih dua kemenangan dan satu kekalahan dari tiga pertandingan. Hasil tersebut membuat mereka kini menempati peringkat ke-12 dengan perolehan enam poin.

Di sisi lain, Brugge akan berupaya untuk bisa mengamankan poin di hadapan pendukung mereka sendiri. Kemenangan 2-1 atas Dender di laga terakhir menjadi suntikan moral tersendiri bagi mereka, dengan mereka kini berada di posisi kedua klasemen Belgian Pro League, tiga poin di belakang Union SG.

Sayangnya di panggung Eropa Blauw-Zwart baru meraih satu kemenangan dari tiga laga, dengan dua lainnya berakhir dengan kekalahan - catatan yang membuat mereka kini menduduki peringkat ke-24 dengan tiga poin.

Cara Menonton Pertandingan Club Brugge vs Barcelona

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26 antara Club Brugge dan Barcelona akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Kamis, 6 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Club Brugge vs Barcelona

Champions League - Champions League Jan Breydel Stadion

Pertandingan Club Brugge melawan Barcelona pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Jan Breydel Stadium pada Kamis, 6 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Club Brugge

Bjorn Meijer, Simon Mignolet, Ludovit Reis dan Raphael Onyedika dipastikan absen karena mengalami cedera. Oleh sebab itu, kiper kedua Nordin Jackers akan mengawal gawang Brugge di pertandingan ini. Selain itu, Christos Tzolis, yang telah mencetak delapan gol dan delapan assist, akan menjadi andalan di lini serang.

Kabar Tim Barcelona

Robert Lewandowski dan Dani Olmo telah pulih dari cedera dan tampil saat melawan Elche. Namun, Joan Garcia dan Andreas Christensen masih diragukan tampil di pertandingan ini karena masih dalam proses pemulihan.

Selain itu, Gavi, Marc-Andre ter Stegen, Raphinha dan Pedri dipastikan absen karena cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

