Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoAFC Bournemouth
Yosua Arya

Jadwal Chelsea vs Bournemouth: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Primer 2025/26 antara Chelse dan Bournemouth, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Chelsea akan berupaya untuk menutup tahun 2025 dengan kemenangan ketika menghadapi Bournemouth pada lanjutan Liga Primer 2025/26 di Stamford Bridge, Rabu (31/12) dini hari WIB.

The Blues saat ini tengah menjalani periode yang sulit, dengan mereka hanya mampu meraih satu kemenngan dari lima pertandingan terakhir di liga. Akibatnya, mereka merosot ke peringkat kelima klasemen dengan raihan 29 poin dari 18 pertandingan, selisih sepuluh poin dari tiga besar, dan hanya unggul selisih gol dari Manchester United yang berada satu tingkat di bawah mereka.

DI sisi lain, The Cherries masih kesulitan untuk bisa menembus papan tengah. Dari 18 pertandingan sejauh ini, mereka mencatatkan lima kemenangan, tujuh kali imbang dan enam kali. Hasil-hasil tersebut membuat mereka kini menempati urutan ke-15 klasemen dengan 22 poin, unggul sembilan poin dari zona degradasi.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Chelsea vs Bournemouth

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Partai matchday ke-19 Liga Primer 2025/26 antara Chelsea dan Bournemouth akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Rabu (31/12) pukul 02:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea vs Bournemouth

Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Pertandingan Chelsea melawan Bournemouth pada matchday ke-19 Liga Primer 2025/26 akan digelar di Stamford Bridge pada Rabu (31/12) pukul 02:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs AFC Bournemouth

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Maresca

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Iraola

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Chelsea

Chelsea tidak akan diperkuat Levi Colwill karena mengalami cedera ACL, sementara Dario Essugo dan Romeo Lavia absen karena masalah paha.

Marc Cucurella masih diragukan tampil setelah terpaksa ditarik keluar dalam kekalahan 2-1 lawan Aston Villa akhir pekan lalu.

Kabar Tim Bournemouth

Tyler Adams dipastikan absen usai mengalami cedera MCL ketika mereka bermain imbang 4-4 dengan Manchester United. Adams menambah daftar pemain cedera: Ben Gannon-Doak, Veljko Milosavljevic dan Matai Akinmboni.

Performa Terkini

-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

Last 5 matches

2

Menang

3

Seri

0

Menang

5

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Simak Juga

