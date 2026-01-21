Jadwal Celta Vigo vs Lille: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Lille, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, akan bertandang ke markas Celta Vigo di Balaidos pada matchday ketujuh fase liga Liga Europa 2025/26, Jumat (23/1) dini hari WIB.

Les Dogues saat ini menempati urutan ke-20 klasemen dengan catatan sembilan poin dari enam pertandingan, sama seperti Celta Vigo yang berada satu tingkat di atas mereka.

Ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama Lille dan Celta, dengan pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada pertandingan persahabatan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Los Celestes pada Juli 2024.

Lille menjalani awal tahun dengan hasil-hasil buruk, menelan tiga kekalahan di semua kompetisi. Mereka kalah 2-0 dari Rennes di Ligue, 2-1 dari Lyon di babak 32 besar Coupe de France dan dihajar Paris Saint-Germain tiga gol tanpa balas di liga. Mereka kini menduduki urutan kelima di tabel klasemen Ligue 1 dengan perolehan 32 poin dari 18 pertandingan.

Di sisi lain, Celta tampil mengesankan di tahun baru. Los Celestes meraih tiga kemenangan berturut-turut, masing-masing atas Valencia, Sevilla dan Rayo Vallecano. Catatan tersebut membawa mereka naik ke urutan ketujuh klasemen La Liga dengan 32 poin dari 20 laga.

Cara Menonton Pertandingan Celta Vigo vs Lille

Stasiun TV beIN Sports 2 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday ketujuh fase liga Liga Europa 2025/26 antara Celta Vigo dan Lille akan disiarkan di beIN Sports 2 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Jumat, 23 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Celta Vigo vs Lille

Pertandingan Celta Vigo melawan Lille pada matchday ketujuh fase liga Liga Europa 2025/26 akan digelar di Estadio de Balaidos pada Jumat, 23 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Celta Vigo

Celta Vigo tidak akan diperkuat Mihailo Ristic karena mengalami cedera, sementara Ilaix Moriba absen karena skorsing.

Kabar Tim Lille

Hamza Igamane baru-baru ini mengalami cedera ACL dan dipastikan absen dari pertandingan ini. Benjamin Andre dan Andre Gomes dilaporkan masih menjalani pemulihan cedera, sementara Calvin Verdonk dan Matias Fernandez-Pardo masih diragukan tampil.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

CEL Last 2 matches LIL 1 Menang 0 Seri 1 Menang Lille 3 - 1 Celta Vigo

Celta Vigo 1 - 0 Lille 2 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

