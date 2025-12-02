Jadwal Leeds United Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Menghadapi tim yang belum pernah ia kalahkan di laga kompetitif, Enzo Maresca akan membawa skuad Chelsea bertamu ke Elland Road untuk duel Liga Primer Inggris melawan Leeds United, Kamis (4/12) dini hari WIB. Kedua tim baru saja mempertontonkan performa ciamik, meski sama-sama tak bisa menang.

The Blues menahan Arsenal 1-1 meski bermain dengan 10 pemain pada sebagian besar laga akhir pekan kemarin, sementara kebangkitan The Whites di Etihad berakhir sia-sia setelah ditaklukkan Manchester City 3-2 berkat gol menit akhir Phil Foden.

Leeds memasuki Liga Inggris pekan ini dengan mendekam di zona degradasi setelah menelan empat kekalahan beruntun, dan total enam kekalahan dalam tujuh laga terakhir bagi tim asuhan Daniel Farke. Namun, kebangkitan The Whites untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal 2-0 di markas Man City setidaknya memberi sinyal bahwa performa mereka mulai mengarah ke jalur yang lebih baik, meski pada akhirnya kalah juga.

Di sisi lain, Chelsea memperpanjang rentetan tak terkalahkan menjadi tujuh pertandingan lintas ajang (5 menang, 2 imbang), dengan Arsenal menjadi satu-satunya tim yang mampu menjebol gawang mereka dalam empat laga terakhir. Hebatnya semangat juang serta penampilan skuad The Blues saat menjamu The Gunners layak dijadikan pertanda pendewasaan para pemain maupun Maresca, yang musim ini sudah tujuh kali harus mengakhiri laga dengan kartu merah. Enzo Fernandez cs sebelumnya lumat di bawah tekanan ketika dikalahkan Brighton dan Manchester United saat kalah jumlah, tapi kini mampu menahan salah satu tim terbaik di Eropa dengan 10 pemain.

Kendati tren tengah positif, nasib Chelsea di bulan Desember pada beberapa musim terakhir bisa dibilang mengenaskan. Musim lalu, nama The Blues mulai masuk ke bursa pacuan gelar pada November sampai akhirnya serangkaian hasil minor di akhir tahun membuat mereka terlempar. Dengan total delapan laga di Desember, periode ini akan menjadi salah satu ujian terberat Maresca.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Leeds United vs Chelsea di Liga Primer Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Leeds United Vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Leeds United vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Kamis 4 Desember 2025 pukul 03:15 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Leeds United Vs Chelsea

Premier League - Premier League Elland Road

Laga Leeds United vs Chelsea di ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Elland Road, Leeds, pada Kamis 4 Desember 2025 pukul 03:15 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Leeds United

James Justin harus ditarik keluar di pertengahan babak kedua saat Leeds United kalah dari Manchester City akhir pekan lalu. Namun Daniel Farke meredam kekhawatiran para penggemar dengan mengungkap bahwa sang full-back hanya mengalami "benturan kecil". Tuan rumah juga berpeluang kembali diperkuat Sebastiaan Bornauw dan Anton Stach untuk menjamu Chelsea, tetapi Sean Longstaff bisa absen hingga sisa tahun 2025 akibat cedera betis. Setelah masuknya Jaka Bijol dan Dominic Calvert-Lewin memicu kebangkitan Leeds di Etihad, Farke mungkin akan menjajal formula itu sejak menit pertama kontra The Blues, dengan Calvert-Lewin kembali berduet bersama Lukas Nmecha di lini depan.

Kabar Tim Chelsea

Chelsea tak bisa diperkuat Moises Caicedo melawan Leeds, lantaran gelandang Ekuador itu akan memulai skors tiga pertandingan akibat kartu merah kontra Arsenal. Parahnya lagi, Enzo Maresca juga mengindikasikan bahwa Reece James kemungkinan akan diistirahatkan setelah tampil luar biasa dan mendapat penghargaan Man of the Match ketika The Gunners bertamu ke Stamford Bridge. Alhasil, Andrey Santos diperkirakan akan berduet dengan Enzo Fernandez di ruang mesin. Kombinasi itu membuka peluang bagi penampilan pertama Cole Palmer sejak cedera di laga Manchester United September lalu.

Levi Colwill dan Romeo Lavia masih mendekam di ruang perawatan, sementara Mykhailo Mudryk masih menjalani skors kasus doping. Untungnya Dario Essugo sudah kembali berlatih penuh usai operasi paha, dan bakal memperebutkan posisi sebagai pengganti Caicedo dengan Andrey.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga