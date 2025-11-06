Jadwal Brasil U-17 vs Indonesia U-17: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Timnas Indonesia U-17 akan melanjutkan perjuangan mereka di Grup H Piala Dunia U-17 2025. Kali ini, Garuda Muda bakal menghadapi lawan berat Brasil U-17 di Aspire Zone - Pitch 7, Jumat (7/11) malam WIB.

Di laga pembuka, tim asuhan Nova Arianto harus menyerah di tangan Zambia U-17 setelah kalah dengan skor 3-1. Hasil tersebut membuat Garuda Muda kini menempati peringkat ketiga klasemen dengan nol poin.

Sementara itu, Selecao, yang menjadi favorit juara, mengawali turnamen dengan gemilang. Pasukan Dudu Patetuci pesta tujuh gol ke gawang Honduras U-17 dan kini nyaman berada di puncak klasemen.

Cara Menonton Pertandingan Brasil U-17 vs Indonesia U-17

Stasiun TV - Live Streaming FIFA+

Partai matchday kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025 antara Brasil U-17 dan Timnas Indonesia U-17 akan disiarkan di FIFA+ pada Jumat, 7 November 2025 pukul 22:45 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Brasil U-17 vs Indonesia U-17

Pertandingan Brasil U-17 melawan Timnas Indonesia U-17 pada matchday kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025 akan digelar di Aspire Zone - Pitch 7 pada Jumat, 7 November 2025 pukul 22:45 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Brasil U-17

Mengingat peluang Brasil U-17 untuk lolos ke fase berikutnya terbuka lebar, Dudu Patetuci kemungkinan akan melakukan beberapa perubahan dalam susunan 11 pertamanya. Vinicius Rocha dan Andrey Fernandes, yang masuk di babak kedua saat melawan Honduras U-17, berpotensi tampil sejak menit awal, sementara Vitao dan Luccas Ramon juga bisa mengisi posisi bek tengah.

Kabar Tim Indonesia U-17

Nova Arianto akan menurunkan skuad terbaiknya di pertandingan ini demi mendapat poin perdana di Piala Dunia U-17 2025. Pemain-pemain seperti Putu Panji, Mathew Baker, Zahaby Gholy dan Mierza Firjatullah akan tetap menjadi pilihan pertama.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

