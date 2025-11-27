Jadwal Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Borussia Monchengladbach, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Kevin Diks, akan berusaha untuk melanjutkan tren positif mereka ketika menjamu RB Leipzig pada lanjutan Bundesliga di Borussia-Park, Sabtu (29/11) dini hari WIB.

Die Fohlen saat ini tengah menjalani periode terbaik mereka setelah kehancuran di awal musim. Dari empat pertandingan di semua kompetisi, Diks dkk sukses mengakhirinya dengan kemenangan, termasuk 3-1 atas Karlsruher di putaran kedua DFB-Pokal. Hasil-hasil tersebut juga membuat posisi mereka di klasemen Bundesliga naik ke urutan ke-12 dengan perolehan 12 poin dari 11 pertandingan.

Di sisi lain, Leipzig tampil mengesankan sejauh musim ini. Mereka mencatatkan delapan kemenangan dari 11 pertandingan Bundesliga untuk berada di urutan kedua dengan 25 poin, selisih enam poin dari Bayern Munich yang berada di puncak. Die Roten Bullen akan menargetkan tiga poin di pertandingan kali ini untuk bisa memangkas jarak dari Bayern.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini

Cara Menonton Pertandingan Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig

Stasiun TV - Live Streaming Vision+

Partai matchday ke-12 Bundesliga 2025/26 antara Borussia Monchengladbach dan RB Leipzig akan disiarkan di layanan streaming Vision+ pada Sabtu, 29 November 2025 pukul 02:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig

Pertandingan Borussia Monchengladbach melawan RB Leipzig pada matchday ke-12 Bundesliga 2025/26 akan digelar di Borussia-Park pada Sabtu, 29 November 2025 pukul 02:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Borussia Monchengladbach

Gladbach tidak akan tampil dengan kekuatan terbaik mereka di laga ini. Fabio Cristian Chiarodia, Nathan Ngoumou dan Jonas Omlin dipastikan absen karena mengalami cedera. Sementara itu, Philipp Sander masih diragukan tampil karena masalah otot.

Bintang Skuad Garuda Kevin Diks, yang telah mencetak dua gol di Bundesliga musim ini, diperkirakan akan kembali tampil sejak menit awal.

Kabar Tim RB Leipzig

Leipzig juga menghadapi sejumlah masalah cedera jelang kunjungan ke Gladbach. El Chadaille Bitshiabu, Benjamin Henrich dan Assan Ouedraogo masih menepi karena cedera.

