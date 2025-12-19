Jadwal Borussia Dortmund Vs Borussia Moenchengladbach: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Borussia Dortmund tidak ingin pertandingan terakhir mereka di 2025 berakhir dengan jarak yang makin lebar dari Bayern Munich dan RB Leipzig. Kemenangan akan menjadi semakin penting untuk memulai 2026 di posisi kedua.

Dortmund kini berada di posisi ketiga usai mengumpulkan 29 poin, sama dengan Leipzig yang menempati peringkat kedua, tetapi berselisih satu gol. Sedangkan Bayern menduduki puncak dengan keunggulan sembilan poin.

Pertandingan nanti menjadi momen bagus buat Dortmund, mengingat Leipzig akan menghadapi Bayer Leverkusen. Tetapi mereka patut mewaspadai Gladbach yang ingin kembali ke jalur kemenangan.

Gladbach sempat mendapatkan performa yang kuat selepas mendapatkan hasil buruk di awal musim dengan lima laga berturut-turut tanpa kekalahan. Hanya saja, kekalahan dari VfL Wolfsburg membuat langkah mereka tersendati lagi.

Tim besutan Eugen Polanski sedang mendapatkan hasil manis berupa kemenangan di tiga laga tandang terakhir mereka, dan ingin melanjutkan sekaligus mengakhiri catatan buruk selalu kalah di markas Dortmund.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Dortmund dan Gladbach, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Dortmund Vs Gladbach

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Pertandingan pekan ke-15 Bundesliga antara Dortmund dan Gladbach akan disiarkan di stasiun televisi nasional RCTI, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vision+, Sabtu (20/12) dini hari WIB WIB.

Jadwal Kick-Off Borussia Dortmund Vs Gladbach

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Sepak mula Dortmund kontra Gladbach di pertandingan pekan ke-15 Bundesliga dilangsungkan, Sabtu (20/12) pukul 02:30 WIB, dan akan digelar di Stadion Signal Iduna Park.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Dortmund

Dortmund sudah pasti kehilangan Jobe Bellingham yang menjalani sanksi kartu merah, sementara Ramy Bensebaini bergabung ke Aljazair untuk persiapan Piala Afrika. Namun kabar baik menghampiri setelah Julian Brandt, Marcel Sabitzer, dan Salih Ozcan semuanya fit untuk bermain lagi. Serhou Guirassy akan mengisi lini depan dengan dukungan Karim Adeyemi dan Carney Chukwuemeka yang berada di belakangnya.

Kabar Tim Gladbach

Bek timnas Indonesia Kevin Diks belum tergoyahkan untuk mengisi lini belakang tim yang bermarkas di Borussia Park ini. Sayangnya Gladbach harus kehilangan kapten Tim Kleindienst yang harus masuk ke ruang perawatan lagi setelah sempat absen di beberapa laga awal musim. Tetapi Joe Scally sudah bisa kembali bermain setelah menjalani hukuman larangan bermain. Sementara Florian Neuhaus masih dilihat kondisi terakhirnya sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemain.

