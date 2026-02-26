Jadwal Borneo FC vs Arema FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Partai pekan ke-23 akan menyuguhkan duel antara Borneo FC dan Arema FC di Stadion Segiri, Kamis (26/2) malam WIB.

Borneo FC, yang saat ini bertengger di peringkat ketiga dengan 46 poin dari 21 laga, akan berupaya untuk mengamankan tiga poin demi memangkas jarak dari Persija Jakarta yang berada di urutan kedua dengan 50 poin dari 23 laga.

Namun, tren positif Pesut Etam dengan tiga kemenangan beruntun harus terhenti setelah kalah 2-1 dari Dewa United pekan lalu. Dan kini, mereka akan berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan demi terus memanaskan perburuan gelar.

Sementara itu, Arema masih tertahan di papan tengah. Dengan koleksi 31 poin dari 22 pertandingan, Tim Singo Edan menempati urutan kesembilan dengan jarak hanya tujuh poin dari lima besar.

Meski bermain imbang 2-2 melawan Madura United di pertandingan terakhir, Tim Singo Edan masih belum terkalahkan di empat laga secara berturut-turut.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Borneo FC vs Arema FC

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-23 Super League 2025/26 antara Borneo FC dan Arema FC akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Borneo FC vs Arema FC

Pertandingan Borneo FC melawan Arema FC pada pekan ke-23 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Segiri pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Borneo FC

Hanya Habibi Jusuf yang absen dari skuad Borneo FC untuk pertandingan ini karena cedera. Pelatih Fabio Lefundes kemungkinan besar akan tetap mengandalkan pemain-pemain seperti Nadeo Argawinata, Cleylton, Kei Hirose dan Marcos Astina sejak menit awal.

Kabar Tim Arema FC

Betinho dan Achmad Maulana dipastikan absen karena mengalami cedera. Selain itu, seluruh skuad asuhan Marqunhinos Santos akan tersedia, termasuk Dalberto, Joel Vinicius, Gabriel Silva dan Walisson Maia.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

