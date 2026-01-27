Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoReal Madrid
TONTON LIVE DI BEIN SPORTSTERSEDIA JUGA DI VIDIO
Yosua Arya

Jadwal Benfica vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Champions 2025/26 antara Benfica dan Real Madrid, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Real Madrid akan menghadapi Benfica pada matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 di Estadio da Luz, Kamis (29/1) dini hari WIB.

Los Blancos saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen fase ligadengan perolehan 15 poin dari tujuh pertandingan, selisih enam poin dari Arsenal yang berada di puncak. 

Pasukan Alvaro Arbeloa jelas menargetkan tiga poin di Portugal demi lolos langsung ke babak 16 besar dengan nyaman, mengingat persaingan untuk posisi delapan besar masih terbuka lebar, dengan Atalanta yang berada di urutan ke-13 hanya berjarak dua poin dari Madrid.

Di sisi lain, peluang Benfica untuk lolos ke babak play-off tampak sulit. Mereka kini menempati urutan ke-29 setelah hanya meraih enam poin dari tujuh laga. Mereka terpaut dua poin dari Olympiakos yang berada di peringkat ke-24, posisi terakhir untuk lolos ke babak play-off.

Kemenangan jelas menjadi hal wajib yang harus mereka raih jika ingin lolos, tetapi mereka juga masih bergantung pada hasil pertandingan tim-tim lain.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Benfica vs Real Madrid

Stasiun TVbeIN Sports Xtra
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai matchday kedelapan fase liga Liga Champions 2025/26 antara Benfica dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports Xtra serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Benfica vs Real Madrid

crest
Champions League - Champions League
Estadio da Luz

Pertandingan Benfica melawan Real Madrid pada matchday kedelapan fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Estadio da Luz pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Benfica vs Real Madrid

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-3-3

Home team crestRMA
1
A. Trubin
26
S. Dahl
44
T. Araujo
17
A. Dedic
30
N. Otamendi
18
L. Barreiro
10
G. Sudakov
25
G. Prestianni
8
F. Aursnes
21
A. Schjelderup
14
V. Pavlidis
1
T. Courtois
8
F. Valverde
6
E. Camavinga
17
R. Asencio
24
D. Huijsen
15
A. Guler
5
J. Bellingham
14
A. Tchouameni
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
30
F. Mastantuono

4-3-3

RMAAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Mourinho

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Benfica

Benfica tidak akan diperkuat Alexander Bah, Samuel Soares, Dodi Lukebakio dan Henrique Araujo karena mengalami cedera, sementara Richard Rios diragukan tampil karena masalah kebugaran. Selain itu, rekrutan teranyar Benfica Sidny Lopes Cabral masih belum terdaftar untuk Liga Champions - hal yang sama juga dengan Rafa Silva.

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih tanpa Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Eder Militao dan Antonio Rudiger karena cedera. Namun, mereka akan kembali diperkuat Aurelien Tchouameni setelah menjalani skorsing saat mereka melawan Villarreal. Sementara itu, Alvaro Carreras diperkirakan akan tampil sejak menit awal melawan mantan timnya.

Performa Terkini

BEN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

BEN

Last 1 matches

RMA

1

Menang

0

Seri

0

Menang

5

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/1
Kedua tim mencetak gol
1/1

Klasemen

Simak Juga

Iklan
0