Jadwal Benfica vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan menghadapi Benfica pada matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 di Estadio da Luz, Kamis (29/1) dini hari WIB.

Los Blancos saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen fase ligadengan perolehan 15 poin dari tujuh pertandingan, selisih enam poin dari Arsenal yang berada di puncak.

Pasukan Alvaro Arbeloa jelas menargetkan tiga poin di Portugal demi lolos langsung ke babak 16 besar dengan nyaman, mengingat persaingan untuk posisi delapan besar masih terbuka lebar, dengan Atalanta yang berada di urutan ke-13 hanya berjarak dua poin dari Madrid.

Di sisi lain, peluang Benfica untuk lolos ke babak play-off tampak sulit. Mereka kini menempati urutan ke-29 setelah hanya meraih enam poin dari tujuh laga. Mereka terpaut dua poin dari Olympiakos yang berada di peringkat ke-24, posisi terakhir untuk lolos ke babak play-off.

Kemenangan jelas menjadi hal wajib yang harus mereka raih jika ingin lolos, tetapi mereka juga masih bergantung pada hasil pertandingan tim-tim lain.

Cara Menonton Pertandingan Benfica vs Real Madrid

Stasiun TV beIN Sports Xtra Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday kedelapan fase liga Liga Champions 2025/26 antara Benfica dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports Xtra serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Benfica vs Real Madrid

Champions League - Champions League Estadio da Luz

Pertandingan Benfica melawan Real Madrid pada matchday kedelapan fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Estadio da Luz pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Benfica

Benfica tidak akan diperkuat Alexander Bah, Samuel Soares, Dodi Lukebakio dan Henrique Araujo karena mengalami cedera, sementara Richard Rios diragukan tampil karena masalah kebugaran. Selain itu, rekrutan teranyar Benfica Sidny Lopes Cabral masih belum terdaftar untuk Liga Champions - hal yang sama juga dengan Rafa Silva.

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih tanpa Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Eder Militao dan Antonio Rudiger karena cedera. Namun, mereka akan kembali diperkuat Aurelien Tchouameni setelah menjalani skorsing saat mereka melawan Villarreal. Sementara itu, Alvaro Carreras diperkirakan akan tampil sejak menit awal melawan mantan timnya.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

BEN Last 1 matches RMA 1 Menang 0 Seri 0 Menang Benfica 5 - 2 Real Madrid 5 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

