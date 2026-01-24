Jadwal Barcelona vs Real Oviedo: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Dua tim di kedua kutub akan bertarung pada jornada ke-21 La Liga 2025/26, dengan pemuncak klasemen Barcelona akan melawan tim juru kunci Real Oviedo di Camp Nou, Minggu (25/1) malam WIB.

Tim asuhan Hansi Flick sejauh ini telah mengoleksi 49 poin dari 20 pertandingan, sementara Oviedo hanya mampu meraih 13 poin.

Tim Catalan akan datang ke pertandingan ini dengan motivasi tinggi setelah mengalahkan Slavia Praha di Liga Champions. Selain itu, dengan kekalahan di laga sebelumnya dari Real Sociedad, mereka membutuhkan tiga poin untuk menjauh dari kejaran Real Madrid yang hanya berjarak satu poin.

Di sisi lain, Oviedo, yang berstatus sebagai tim promosi, tampaknya masih kesulitan untuk bersaing di kasta tertinggi. Mereka baru meraih dua kemenangan di La Liga musim ini, dengan kemenangan terakhir mereka terjadi pada Oktober lalu setelah menumbangkan Valencia dengan skor 2-1.

Sementara itu, pertemuan pertama Barca dan Oviedo musim ini pada September tahun lalu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Blaugrana.

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Real Oviedo

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-21 La Liga 2025/26 antara Barcelona dan Real Oviedo akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 25 Januari 2026 pukul 22:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Real Oviedo

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Pertandingan Barcelona melawan Real Oviedo pada jornada ke-21 La Liga 2025/26 akan digelar di Camp Nou pada Minggu, 25 Januari 2026 pukul 22:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Barcelona tidak akan diperkuat Gavi, Pedri, Ferran Torres dan Andreas Christensen karena mengalami cedera. Tetapi, Tim Catalan mendapat dorongan besar dengan kembalinya Lamine Yamal, yang absen melawan Slavia Praha di Liga Champions karena skorsing.

Kabar Tim Real Oviedo

Ovie Ejaria dan Eric Bailly masih diragukan tampil karena masalah kebugaran, sementara David Carmo akan kembali tersedia setelah menjalani larangan bermain karena akumulasi kartu.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

