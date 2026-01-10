Jadwal Barcelona vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Duel panas El Clasico akan tersaji di final Piala Super Spanyol, mempertemukan Barcelona dan Real Madrid di King Abdullah Sports City Stadium, Senin (12/1) dini hari WIB.

Pasukan Hansi Flick sukses melangkah ke final setelah menghajar Athletic Bilbao lima gol tanpa balas di semi-final, dan kini akan berambisi untuk mengalahkan Madrid demi mempertahankan gelar.

Selain itu, Tim Catalan juga mengusung misi balas dendam setelah tumbang di El Clasico terakhir, dengan Barca kalah 2-1 dari Madrid di La Liga pada Oktober lalu.

Sementara itu, Los Blancos harus bersusah payah untuk mengamankan tiket ke final. Menghadapi Ateltico Madrid, tim asuhan Xabi Alonso menang dengan skor tipis 2-1 lewat gol dari Federico Valverde saat laga baru berjalan dua menit dan gol Rodrygo di paruh kedua.

Setelah gagal meraih trofi apa pun di musim lalu, Los Blancos dipastikan bakal tampil mati-matian di pertandingan kali ini demi mengamankan gelar pertama musim ini - apa lagi Alonso juga sangat ingin memenangkan trofi pertamanya untuk Madrid.

Partai final Piala Super Spanyol antara Barcelona dan Real Madrid tidak disiarkan oleh stasiun TV maupun live streaming di Indonesia.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Real Madrid

Super Cup - Super Cup King Abdullah Sports City

Pertandingan Barcelona melawan Real Madrid di final Piala Super Spanyol akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium pada Senin, 12 Januari 2026 pukul 02:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Hanya Andreas Christensen dan Gavi yang absen dari skuad Barcelona kali ini karena mengalami cedera. Sementara itu, Ronald Araujo diperkirakan dapat masuk ke skuad setelah kembali mengikuti sesi latihan usai menjalani cuti khusus.

Flick akan memiliki banyak opsi, khususnya di lini serang, dengan Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres dan Roony Bardghji semuanya bersaing untuk tempat utama.

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih harus menghadapi sejumlah masalah cedera menjelang pertandingan penentu ini. Eder Militao dan Trent Alexander-Arnold dipastikan absen karena cedera, sementara Dean Huijsen masih diragukan tampil. Brahim Diaz juga tidak dapat tampil karena masih memperkuat Maroko di Piala Afrika.

Kylian Mbappe, yang absen di semi-final, telah terbang ke Arab Saudi untuk bergabung dengan skuad, tetapi masih harus dilihat lagi apakah dia akan langsung tampil sejak menit awal. Selain itu, Rodrygo dan Antonio Rudiger juga mengalami cedera di semi-final melawan Atletico, membuat partisipasi mereka di final masih dipertanyakan.

