Jadwal Barcelona vs Osasuna: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan mlelanjutkan perjalanan mereka di La Liga musim ini dengan menjamu Osasuna di Camp Nou, Minggu (14/12) dini hari WIB.

Tim Catalan, yang merupakan juara bertahan, sukses menggeser Real Madrid dari puncak klasemen setelah meraih lima kemenangan berturut-turut di liga, sementara Los Blancos hanya mampu meraih satu kemenangan (tiga imbang, satu kalah).

Pasukan Hansi Flick kini unggul empat poin dan akan berusaha untuk terus menjaga jarak dari Madrid dengan mengamankan tiga poin atas Osasuna. Blaugrana juga sedang dalam motivasi tinggi setelah sukses mengalahkan Eintracht Frankfurt 2-1 di Liga Champions, yang membuat mereka naik ke peringkat ke-15 dan hanya selisih dua poin dari zona otomatis lolos ke babak 16 besar.

Di sisi lain, Osasuna masuk kesulitan untuk bisa mencapai papan tengah. Setelah finis di peringkat kesembilan musim lalu, mereka saat ini berada di urutan ke-15 klasemen dan hanya berjarak tiga poin dari zona degradasi.

Meski pun mereka baru-baru ini meraih kemenangan atas CD Ebro di Copa del Rey dan Levante di La Liga, kunjungan ke Camp Nou akan menjadi ujian berat bagi pasukan Alessio Lisci.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Osasuna

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-16 La Liga 2025/26 antara Barcelona dan Osasuna akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 14 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Osasuna

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Pertandingan Barcelona melawan Osasuna pada jornada ke-16 La Liga 2025/26 akan digelar di Camp Nou pada Minggu, 14 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 6 Gavi

20 D. Olmo Cedera dan Larangan Bermain 2 I. Benito

Kabar Tim Barcelona

Barcelona telah menyambut kembalinya Marc-Andre ter Stegen setelah pulih dari cedera. Namun, masih harus dilihat lagi apakah dia akan tampil di laga kali ini atau tidak. Sementara itu, Ronald Araujo, Gavi dan Dani Olmo dipastikan absen karena mengalami cedera.

Kabar Tim Osasuna

Hanya Iker Benito yang absen dari skuad Osasuna untuk pertandingan kali ini. Topskor mereka sejauh musim ini Ante Budimir akan tetap menjadi andalan di lini serang, sementara Alejandro Catena dan Flavien Boyomo bakal diplot di jantung pertahanan tim.

