Jadwal Barcelona vs Mallorca: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan berupaya untuk mengamankan tiga poin ketika menjamu Mallorca pada jornada ke-23 La Liga 2025/26 di Camp Nou, Sabtu (7/2) malam WIB.

Pasukan Hansi Flick saat ini bertengger di puncak klasemen dengan perolehan 55 poin dari 22 pertandingan, unggul satu poin dari rival terdekat mereka Real Madrid.

Barca telah mengamankan trofi Piala Super Spanyol musim ini, dan akan mengejar tiga trofi lain di sisa musim ini, dengan mereka telah menyegel tempat di semi-final Copa del Rey dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions.

Di sisi lain, Mallorca kesulitan untuk menembus papan tengah klasemen. Los Bermellones menempati peringkat ke-14 setelah hanya meraih 24 poin dari 22 laga, hanya unggul dua poin dari zona degradasi.

Tim Catalan saat ini sedang dalam rentetan empat kemenangan beruntun melawan Mallorca, termasuk kemenangan 3-0 ketika kedua tim bertemu di putaran pertama musim ini. Tak hanya itu, Barca juga belum pernah kalah dari Mallorca sejak Mei 2009, bahkan tak terkalahkan di Camp Nou sejak Mei 2008.

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Mallorca

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-23 La Liga 2025/26 antara Barcelona dan Mallorca akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 22:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Mallorca

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Pertandingan Barcelona melawan Mallorca pada jornada ke-23 La Liga 2025/26 akan digelar di Camp Nou pada Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 22:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Barcelona masih tanpa Gavi (lutut), Andreas Christensen (lutut) dan Pedri (hamstring) karena cedera, sementara Raphinha masih diragukan tampil karena mengalami masalah pangkal paha.

Kabar Tim Mallorca

Hanya Marash Kumbulla yang satu-satunya absen dari skuad Mallorca di pertandingan ini karena cedera. Selain itu, seluruh pemain tim tamu dalam kondisi prima.

