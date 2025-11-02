Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoBarcelona
Estadio Olimpico Lluis Companys
team-logoElche
Donny Afroni

Jadwal Barcelona Vs Elche: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan LaLiga antara Barcelona dan Elche, serta waktu kick-off dan kabar kedua tim...

Barcelona sedang mendapatkan hasil tidak meyakinkan dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Bahkan fans Blaugrana kini dibayang-bayangi hasil musim lalu menjelang duel melawan Elche.

Ya, klub Catalan ini melalui tiga pertandingan dengan satu kemenangan dan dua kekalahan. Itu menjadi situasi yang tidak diinginkan Barcelona, karena bayang-bayang November musim lalu muncul di benak mereka. Barcelona mendapatkan periode buruk pada November musim lalu, hanya meraih satu dari kemungkinan sembilan poin setelah performa impresif di awal musim.

Tim besutan Hansi Flick berada dalam tekanan, karena mereka melorot ke posisi tiga klasemen, dan tertinggal delapan poin dari Real Madrid. Mereka perlu bereaksi cepat untuk keluar dari situasi ini.

Peluang untuk mengubah nasib terbuka, karena Elche juga sedang terpuruk di tiga laga terakhir LaLiga. Ditambah Elche tidak memiliki rekor terbaik melawan Barcelona. Namun kemenangan 4-0 atas UD Los Garres di Copa del Rey bisa menumbuhkan kepercayaan diri tim untuk mengimbangi Barcelona.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Barcelona dan Elche, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Barcelona Vs Elche

Stasiun TV-
Live StreamingbeIN Sports

Matchday ke-11 LaLiga antara Barcelona dan Elche tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di beIN Sports 1, Senin (3/11) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona Vs Elche

Sepak mula pertandingan Barcelona dan Elche di Matchday ke-11 LaLiga pada, Senin (3/11) pukul 00:30 WIB, dan akan digelar di Estadio Olimpico.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Barcelona vs Elche

Kabar Tim Barcelona

Pedri menambah daftar pemain yang masuk ke dalam ruang perawatan setelah Gavi, Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen, dan Raphinha. Namun kabar baik diterima dengan kembalinya Robert Lewandowski dan Dani Olmo berlatih bersama tim pada pekan ini. Hanya saja, kondisi mereka tetap masih dalam pantauan. Sementara Lamine Yamal tetap masuk ke dalam starting line-up, kendati ada kekhawatiran mengenai masalah pangkal paha.

Kabar Tim Elche

Tim tamu tidak menghadapi masalah absennya para pemain, dan siap menurunkan kekuatan terbaik. Pertandingan ini menjadi momen menarik bagi dua pemain pinjaman dari Barcelona yang didatangkan pada musim panas, Hector Fort dan Inaki Pena. Walau begitu, mereka bisa dimainkan melawann Blaugrana. Keberadaan Pena dibutuhkan untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Performa Terkini

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

ELC
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Pertemuan

BAR

Last 5 matches

ELC

5

Menang

0

Seri

0

Menang

15

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

