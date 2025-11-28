Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoDeportivo Alaves
Yosua Arya

Jadwal Barcelona vs Deportivo Alaves: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan La Liga 2025/26 antara Barcelona dan Deportivo Alaves, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Barcelona akan menjamu Deportivo Alaves di Camp Nou pada jornada ke-14 La Liga 2025/26, Sabtu (29/11) malam WIB.

Tim asuhan Hansi Flick saat ini berada di urutan kedua klasemen La Liga setelah meraih 31 poin dari 13 pertandingan, hanya selisih satu poin dari Real Madrid yang berada di puncak. Blaugrana akan datang ke pertandingan ini dengan upaya untuk bangkit setelah mereka dihancurkan Chelsea tiga gol tanpa balas di Liga Champions pertengahan pekan ini, dan kemenangan akan membuat mereka tetap berada di jalur untuk merebut posisi puncak dari tangan Los Blancos.

Di sisi lain, Alaves, yang finis di posisi ke-15 musim lalu, masih kesulitan untuk bisa bersaing menuju sepuluh besar. Dari 13 pertandingan di musim ini, mereka baru meraih 15 poin, yang menempatkan mereka di urutan ke-14. Glorioso juga sedang dalam performa buruk setelah hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir di liga (tiga kalah, satu imbang).

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Deportivo Alaves

Stasiun TVbeIN Sports 2
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-14 La Liga 2025/26 antara Barcelona dan Deportivo Alaves akan disiarkan di beIN Sports 2 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Sabtu, 29 November 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Deportivo Alaves

LaLiga - LaLiga
Spotify Camp Nou

Pertandingan Barcelona melawan Deportivo Alaves pada jornada ke-14 La Ligaa 2025/26 akan digelar di Camp Nou pada Sabtu, 29 November 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Barcelona vs Deportivo Alaves

4-2-3-1

Formasi

4-1-4-1

13
J. Garcia
24
E. Garcia
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
10
L. Yamal
11
Raphinha
22
M. Bernal
20
D. Olmo
17
M. Casado
9
R. Lewandowski
1
A. Sivera
14
N. Tenaglia
17
J. Otto
5
J. Pacheco
24
V. Parada
4
D. Suarez
8
A. Blanco
19
P. Ibanez
20
Calebe
21
A. Rebbach
15
L. Boye

4-1-4-1

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Flick

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Coudet

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Barcelona

Barcelona masih tidak akan diperkuat Marc-Andre ter Stegen dan Gavi karena cedera. Fermin Lopez juga dipastikan absen karena masalah otot. Tetapi, Pedri, yng mengalami masalah hamstring sejak Oktober, telah pulih dan diperkirakan dapat bermain di laga ini.

Kabar Tim Deportivo Alaves

Facundo Garces tetap absen karena skorsing panjang, sementara Nikola Maras menepi setelah mengalami cedera lutut serius. Selain itu, Calebe, yang mengalami cedera saat melawan Celta Vigo, masih diragukan tampil.

Performa Terkini

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

5

Menang

0

Seri

0

Menang

10

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Simak Juga

