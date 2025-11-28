Jadwal Barcelona vs Deportivo Alaves: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan menjamu Deportivo Alaves di Camp Nou pada jornada ke-14 La Liga 2025/26, Sabtu (29/11) malam WIB.

Tim asuhan Hansi Flick saat ini berada di urutan kedua klasemen La Liga setelah meraih 31 poin dari 13 pertandingan, hanya selisih satu poin dari Real Madrid yang berada di puncak. Blaugrana akan datang ke pertandingan ini dengan upaya untuk bangkit setelah mereka dihancurkan Chelsea tiga gol tanpa balas di Liga Champions pertengahan pekan ini, dan kemenangan akan membuat mereka tetap berada di jalur untuk merebut posisi puncak dari tangan Los Blancos.

Di sisi lain, Alaves, yang finis di posisi ke-15 musim lalu, masih kesulitan untuk bisa bersaing menuju sepuluh besar. Dari 13 pertandingan di musim ini, mereka baru meraih 15 poin, yang menempatkan mereka di urutan ke-14. Glorioso juga sedang dalam performa buruk setelah hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir di liga (tiga kalah, satu imbang).

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Deportivo Alaves

Stasiun TV beIN Sports 2 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-14 La Liga 2025/26 antara Barcelona dan Deportivo Alaves akan disiarkan di beIN Sports 2 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Sabtu, 29 November 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Deportivo Alaves

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Pertandingan Barcelona melawan Deportivo Alaves pada jornada ke-14 La Ligaa 2025/26 akan digelar di Camp Nou pada Sabtu, 29 November 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Barcelona masih tidak akan diperkuat Marc-Andre ter Stegen dan Gavi karena cedera. Fermin Lopez juga dipastikan absen karena masalah otot. Tetapi, Pedri, yng mengalami masalah hamstring sejak Oktober, telah pulih dan diperkirakan dapat bermain di laga ini.

Kabar Tim Deportivo Alaves

Facundo Garces tetap absen karena skorsing panjang, sementara Nikola Maras menepi setelah mengalami cedera lutut serius. Selain itu, Calebe, yang mengalami cedera saat melawan Celta Vigo, masih diragukan tampil.

