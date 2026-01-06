Jadwal Barcelona vs Athletic Bilbao: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Partai panas akan terasji di Arab Saudi, mempertemukan Barcelona dan Athletic Bilbao pada semi-final Piala Super Spanyol di King Abdullah Sports City, Kamis (8/1) dini hari WIB.

Berstatus sebagai juara bertahan, Tim Catalan akan berupaya meraih kemenangan kedua secara berturut-turut di ajang ini. Selain itu, Blaugrana juga menjadi tim tersukses di Piala Super Spanyol dengan raihan 15 trofi.

Dengan ambisi memenangkan semua gelar, pasukan Hansi Flick bakal mengejar, paling tidak, raihan mereka di musim lalu, yakni treble domestik - di mana mereka memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol.

Barca saat ini menduduki peringkat teratas La Liga setelah mengoleksi 49 poin dari 19 pertandingan, unggul empat poin dari rival mereka Real Madrid.

Di sisi lain, Bilbao menjalani musim yang berat. Dari 19 pertandingan liga sejauh ini, mereka baru mengumpulkan 24 poin, yang membuat mereka menempati urutan kedelapan, selisih 14 poin dari empat besar.

Selain itu, mereka juga hanya memenangkan tiga trofi Piala Super Spanyol, pada 1984, 2015 dan 2021, dengan Los Leones sukses mengalahkan Barca 3-2 di kemenangan terakhir mereka.

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Athletic Bilbao

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Partai semi-final Piala Super Spanyol antara Barcelona dan Athletic Bilbao akan disiarkan di RCTI dan layanan streaming Vision+ pada Kamis, 8 Januari 2026 pukul 02:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Athletic Bilbao

Super Cup - Super Cup King Abdullah Sports City

Pertandingan Barcelona melawan Athletic Bilbao pada semi-final Piala Super Spanyol akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium pada Kamis, 8 Januari 2026 pukul 02:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Ronald Araujo diperkirakan akan masuk skuad setelah mendapat cuti khusus dari klub. Namun, Andreas Christensen dan Gavi tetap absen karena mengalami cedera. Dengan skuad yang hampir lengkap, Hansi Flick diperkirakan akan menurunkan skuad terbaiknya, termasuk pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Pedri, Eric Garcia dan Raphinha.

Kabar Tim Athletic Bilbao

Athletic Bilbao akan datang ke pertandingan ini dengan cukup pincang. Yeray Alvarez absen karena skorsing, sedangkan Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Benat Prados, Unai Egiluz dan Maroan Sannadi masih menepi karena cedera.

