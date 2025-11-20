Jadwal Barcelona vs Athletic Bilbao: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan menjamu Athletic Bilbao di Camp Nou yang baru direnovasi pada jornada ke-13 La Liga 2025/26, Sabtu (22/11) malam WIB.

Ini menjadi laga pertama mereka di stadion ikonik tersebut setelah lebih dari dua tahun, menandai momen bersejarah tak hanya bagi klub tapi juga para penggemar. Kemenangan akan menjadi hasil menggembirakan bagi Tim Catalan seiring dengan kembalinya mereka ke Camp Nou. Selain itu, tiga poin juga akan tetap menjaga persaingan gelar dengan Real Madrid, yang unggul tiga poin di puncak klasemen.

Setelah kalah 2-1 dari Madrid di El Clasico pada akhir Oktober, tim asuhan Hansi Flick berhasil bangkit dengan meraih dua kemenangan di La Liga - meski pun mereka sempat ditahan imbang 3-3 oleh Club Brugge di Liga Champions.

Di sisi lain, Bilbao menjalani dua bulan terakhir dengan hasil bervariasi. Mereka kalah 4-1 dari Borussia Dortmund dan tumbang 2-0 dari Newcastle yang menghambat laju mereka di Liga Champions. Tak hanya itu, Los Leones juga hanya meraih dua kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di La Liga, yang membuat mereka menempati peringkat keenam klasemen dengan raihan 17 poin dari 12 pertandingan.

hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Athletic Bilbao

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-13 La Liga Spanyol 2025/26 antara Barcelona dan Athletic Bilbao akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Athletic Bilbao

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Pertandingan Barcelona melawan Athletic Bilbao pada jornada ke-13 La Liga Spanyol 2025/26 akan digelar di Camp Nou pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Marc-Andre ter Stegen dan Pedri dipastikan absen karena mengalami cedera, sementara Raphinha, Joan Garcia dan Andreas Christensen telah pulih dan diperkirakan akan mendapat menit bermain di pertandingan ini. Namun, Frenkie de Jong tidak dapat tampil karena skorsing.

Kabar Tim Athletic Bilbao

Athletic Bilbao akan datang ke Camp Nou tanpa sejumlah pemain andalan mereka. Inaki Williams, Unai Eguiluz, Maroan Sannadi, Benat Prados, Oihan Sanchet dan Yeray Alvarez absen karena cedera. Tetapi, Nico Williams telah kembali mencetak gol ketika mereka menang atas Real Oviedo dan akan menjadi pilihan utama di laga ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

