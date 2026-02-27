Jadwal Bali United FC vs Persijap Jepara: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Bali United akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada pekan ke-23 Super League 2025/26, Sabtu (28/2) malam WIB.

Serdadu Tridatu berada dalam periode yang sulit setelah hanya mampu meraih dua kemenangan dalam tujuh laga sejak pergantian tahun, dengan mereka terakhir kali meraih tiga poin ketika menang 2-0 atas PSM Makassar pada 9 Januari lalu.

Sejak saat itu, Bali United mencatatkan dua kali imbang dan menelan tiga kekalahan. Alhasil, mereka kini menempat peringkat ke-11 klasemen dengan 29 poin.

Sementara itu, Persijap masih berupaya untuk keluar dari cengkeraman zona degradasi. Dari 22 pertandingan sejauh ini, mereka mengumpulkan 18 poin, perolehan yang sama dengan PSBS Biak yang berada satu tingak di atas mereka dengan 23 laga.

Oleh sebab itu, hasil imbang saja sudah cukup untuk merebut posisi ke-15 dari tangan Badai Pasifik. Meski bukan pekerjaan mudah, Laskar Kalinyamat akan berusaha untuk bisa meraih poin di Stadion Kapten I Wayan Dipta kali ini.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Bali United FC vs Persijap Jepara

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-23 Super League 2025/26 antara Bali United dan Persijap Jepara akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Bali United FC vs Persijap Jepara

Pertandingan Bali United melawan Persijap Jepara pada pekan ke-23 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Bali United FC

Joao Ferrari tidak dapat tampil di laga ini karena skorsing, sementara Reyner Barusu dan Irfan Jaya diragukan karena mengalami cedera.

Kabar Tim Persijap Jepara

Persijap Jepara akan tampil dengan skuad terbaiknya kali ini, termasuk legiun asing Tiri, Aly Ndom dan topskor mereka Carlos Franca.

