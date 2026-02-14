Jadwal Bali United FC vs Persija Jakarta: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Duel panas bakal tersaji pada pekan ke-21 Super League 2025/26, mempertemukan Bali United dan Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (15/2) malam WIB.

Macan Kemayoran saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen dengan 41 poin dari 20 pertandingan, berjarak enam poin dari Persib Bandung yang berada di puncak.

Pasukan Mauricio Souza secara mengejutkan kalah 2-0 dari Arema FC pada pertandingan terakhir mereka, yang membuat Persija gagal menjaga jarak dari Borneo FC, yang kini unggul lima poin di urutan kedua.

Di sisi lain, Bali United masih tertahan di urutan kedelapan klasemen. Dari 20 pertandingan sejauh ini, mereka mengumpulkan 28 poin dan selisih tujuh poin dari lima besar.

Serdadu Tridatu jelas menargetkan tiga poin di laga ini, apalagi mereka masih berupaya untuk meraih kemenangan setelah gagal menang di tiga pertandingan terakhir.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Bali United FC vs Persija Jakarta

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-21 Super League 2025/26 antara Bali United dan Persija Jakarta akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Minggu, 15 Februari 2026 pukul 19:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Bali United FC vs Persija Jakarta

Pertandingan Bali United melawan Persija Jakarta pada pekan ke-21 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Minggu, 15 Februari 2026 pukul 19:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Bali United FC

Brandon Wilson, Reyner Brusu dan Irfan Jaya dipastikan absen karena mengalami cedera. Bali United juga mendatangkan sejumlah pemain baru di bursa transfer paruh musim, dengan duo legiun asing Diego Campos dan Teppei Yachida diprediksi akan kembali mendapatkan menit bermain di laga ini.

Kabar Tim Persija Jakarta

Hanya Hanif Sjahbandi yang absen dari skuad Persija karena mengalami cedera. Pemain-pemain seperti Fabio Silva, Maxwell dan Gustvo Almeida akan tetap menjadi andalan, sementara Mauro Ziljstra berpotensi melakoni debutnya di Super League pada pertandingan ini.

