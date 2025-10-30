Jadwal Bali United FC vs Persib Bandung: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Duel antara Bali United dan Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-11 Indonesia Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (1/11) malam WIB.

Serdadu Tridatu akan berusaha menjegal Persib kali ini, dengan mereka juga berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Persita Tangerang di pertandingan terakhir.

Tim asuhan Johnny Jansen saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen dengan perolehan 13 poin dari sembilan laga, selisih tiga poin dari Maung Bandung yang berada di peringkat kelima.

Namun, Persib jelas bukan lawan yang mudah. Berstatus sebagai juara bertahan, pasukan Bojan Hodak mengincar empat kemenangan berturut-turut di semua kompetisi. Marc Klok dkk sukses mengalahkan Bangkok United dan Selangor FC di Liga Champions AFC Dua, sementara di Super League mereka menundukkan PSBS Biak dan Persis Solo.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming

Cara Menonton Pertandingan Bali United FC vs Persib Bandung

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-11 Indonesia Super League 2025/26 antara Bali United dan Persib Bandung akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Sabtu, 1 November 2025 pukul 19:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Bali United FC vs Persib Bandung

Pertandingan Bali United melawan Persib Bandung pada pekan ke-11 Indonesia Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Sabtu, 1 November 2025 pukul 19:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Bali United FC

Hanya Made Tito dan Mirza Mustafic yang absen dari skuad Bali United karena mengalami cedera, yang membuat pelatih Jansen dapat menurunkan tim terbaiknya untuk mengamankan tiga poin di kandang.

Kabar Tim Persib Bandung

Frans Putros dan Luciano Guaycochea absen karena skorsing, sementara pemain lainnya tersedia dan siap tampil di pertandingan kali ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

