Jadwal Atletico Madrid vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Derby Madrid akan tersaji di Arab Saudi, mempertemukan Atletico Madrid dan Real Madrid pada semi-final Piala Super Spanyol, Jumat (9/1) dini hari WIB.

Los Rojiblancos datang ke laga ini setelah bermain imbang 1-1 dengan Real Sociedad di La Liga, yang membuat Atletico (19 laga) kini menempati urutan keempat klasemen dengan raihan 38 poin, sama seperti Villarreal (17 laga).

Meski begitu, pasukan Diego Simeone akan semangat menatap pertandingan ini. Setelah sukses mengalahkan Real Madrid di La Liga pada September lalu dengan skor mencolok 5-2, Atletico bakal berusaha sekali lagi untuk menyingkirkan Los Blancos dan melaju ke final.

Sementara itu, tim asuhan Xabi Alonso sedang berada dalam tren positif dengan empat kemenangan berturut-turut di semua kompetisi. Di laga terakhir, Madrid sukses mengamankan kemenangan 5-1 atas Real Betis di La Liga, dengan Gonzalo Garcia menjadi bintang lewat hat-trick-nya.

Los Blancos saat ini bertengger di peringkat kedua klasemen La Liga setelah meraih 45 poin dari 19 pertandingan, selisih empat poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Cara Menonton Pertandingan Atletico Madrid vs Real Madrid

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Partai semi-final Piala Super Spanyol antara Atletico Madrid dan Real Madrid akan disiarkan di RCTI dan layanan streaming Vision+ pada Jumat, 9 Januari 2026 pukul 02:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Atletico Madrid vs Real Madrid

Super Cup - Super Cup King Abdullah Sports City

Pertandingan Atletico Madrid melawan Real Madrid pada semi-final Piala Super Spanyol akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium pada Jumat, 9 Januari 2026 pukul 02:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Atletico Madrid

Diego Simeone tidak dapat menurunkan Clement Lenglet, Pablo Barrios dan Nico Gonzalez yang mengalami cedera. Pencetak gol terbanyak Atletico sejauh ini Julian Alvarez diperkirakan akan tetap menjadi andalan di lini serang, bersama dengan Alexander Sorloth dan Antoine Griezmann, sementara Koke dan Conor Gallagher bisa menyokong dari lini tengah.

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih tanpa Dean Huijsen, Eder Militao dan Trent Alexander-Arnold karena cedera, sementara Brahim Diaz masih menjalani tugas internasional di PIala Afrika. Kylian Mbappe, yang absen di laga melawan Real Betis dilaporkan telah pulih, meski harus dilihat lagi apakah dia akan tampil sejak menit awal atau tidak.

