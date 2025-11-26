Jadwal Atletico Madrid Vs Inter: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Inter Milan saat ini di peringkat ketiga klasemen fase liga Liga Champions dan mereka terhitung melonjak di kampanye 2025/26.

Namun, Nerazzurri di laga terakhirnya harus tersungkur 1-0 dari rival abadi mereka, AC Milan, dalam derby akhir pekan lalu dan berupaya untuk kembali ke trek kemenangan tengah pekan ini.

Di kubu lain, Atletico Madrid berada di posisi ke-17 klasemen sementara dan berjuang untuk membuat gebrakan di ajang Eropa musim ini.

Kendati begitu, kontras dengan Inter. Di kancah domestik, Los Rojiblancos baru saja mendulang kemenangan 1-0 atas Getafe sebagai bekal kepercayaan diri untuk menghadapi bentrokan dengan duta Serie A tersebut.

Kedua tim sudah lima kali berjumpa, dengan masing-masing meraih dua kemenangan dan sisanya berakhir imbang.

Sementara Inter berusaha untuk menyempurnakan laju mereka di Liga Champions musim ini, Atletico akan berjuang untuk memperbaiki posisi mereka menyambut lawannya ini di kandang sendiri.

Cara Menonton Pertandingan Atletico Madrid vs Inter

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan lanjutan fase liga Liga Champions antara Atletico Madrid dan Inter Milan akan ditayangkan melalui platform streaming Vidio dan beIN Sports pada Kamis, 27 November 2025, pukul 03.00 WIB.

Jadwal Kick-Off Atletico Madrid vs Inter

Champions League - Champions League Riyadh Air Metropolitano

Pertandingan lanjutan fase liga Liga Champions antara Atletico Madrid dan Inter Milan akan diselenggarakan di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada Kamis, 27 November 2025, pukul 03.00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Atletico Madrid

Atletico akan memainkan laga ini tanpa Robin Le Normand. Namun, mereka akhirnya bisa kembali menempatkan Julian Alvarez sebagai pemimpin di lini depan, bersama Antoine Griezmann.

Kabar Tim Inter

Cedera betis memaksa Matteo Darmian absen di laga ini. Sementara Raffaele Di Gennaro tetap belum tersedia karena patah tulang skafoid. Adapun Tomas Palacios dan Henrikh Mkhitaryan menepi karena masalah hamstring. Denzel Dumfries juga tak masuk skuad akibat problem engkel.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

