Jadwal Arema FC vs Semen Padang: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arema FC akan menjamu Semen Padang di Stadion Kanjuruhan pada pekan ke-21 Super League 2025/26, Minggu (15/2) sore WIB.

Tim Singo Edan saat ini sedang berada di peringkat kesembilan klasemen dengan perolehan 27 poin dari 20 laga, selisih delapan poin dari Persebaya Surabaya yang berada di lima besar.

Dari lima pertandingan terakhir, Arema berhasil meraih tiga kemenangan dan dua kali menelan kekalahan - dengan yang terbaru adalah kemenangan meyakinkan 2-0 atas Persija Jakarta.

Sementara itu, Semen Padang masih berjuang untuk bisa beranjak dari zona degradasi. Mengoleksi 15 poin dari 20 pertandingan, Tim Kabau Sirah kini berada di urutan ke-16 dan hanya berjarak dua poin dari PSBS Biak yang berada di zona aman terakhir.

Semen Padang akan datang ke pertandingan ini dengan modal tak terkalahkan di tiga laga beruntun: imbang 3-3 melawan Bali United, 0-0 kontra PSM Makassar dan menang tipis 1-0 atas Persita Tangerang.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Arema FC vs Semen Padang

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-21 Super League 2025/26 antara Arema FC dan Semen Padang akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Minggu, 15 Februari 2026 pukul 15:30 sore WIB.

Jadwal Kick-Off Arema FC vs Semen Padang

Pertandingan Arema FC melawan Semen Padang pada pekan ke-21 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Kanjuruhan pada Minggu, 15 Februari 2026 pukul 15:30 sore WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Arema FC

Luiz Gustavo dn Achmad Maulana absen di laga ini karena mengalami cedera. Namun, pemain-pemain baru seperti Joel Vinicius, Gabriel Silva, Gustavo Franca, Walisson Maia dan Pablo Oliveira siap tampil sejak menit awal.

Kabar Tim Semen Padang

Hanya Tegus Amiruddin yang absen dari skuad Semen Padang kali ini karena mengalami cedera. Legiun asing anyar Guillermo Fernandez, Diego Mauricio hingga Maicon diprediksi akan tampil di pertandingan kali ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga