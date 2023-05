Jadwal & Aturan Laga Play-Off Bali United Vs PSM Makassar

Pemenang dari duel tersebut bakal melaju ke play-off Liga Champions Asia 2023/24.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah mengeluarkan jadwal pertandingan play-off antara Bali United kontra PSM Makassar. Laga tersebut dimainkan buat menentukan klub yang bermain di play-off Liga Champions Asia 2023/24.

Laga play-off Bali United versus PSM digelar dua leg. Serdadu Tridatu bakal menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 9 Juni dan leg kedua dimainkan 14 Juni mendatang.

Bukan cuma jadwal play-off saja yang dirilis PT LIB. Operator kompetisi tersebut juga menjelaskan jumlah pemain dan format yang digunakan dalam pertandingan itu.

Setiap klub maksimal mendaftarkan 35 pemain untuk laga play-off. Enam di antaranya adalah pemain asing, namun harus ada satu legiun impor yang berasal dari Asia.

Pendaftaran pemain untuk laga play-off tersebut dimulai pada 1 hingga 7 Juni mendatang. Klub mendaftarkan nama pemain yang bakal bertanding secara daring dengan sistem yang sudah ditentukan.

Nama-nama yang didaftarkan wajib memenuhi ketentuan pendaftaran pemain. Termasuk juga kontrak dengan klub seperti yang sudah diatur dalam Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) FIFA.

Selain itu, laga play-off tersebut tidak menerapkan aturan gol tandang. Artinya, bila Bali United dan PSM bermain imbang di dua leg maka dilanjutkan ke perpanjang waktu dan jika skor masih sama kuat pemenang ditentukan lewat adu penalti.

Pemenang dari laga tersebut akan mewakili Indonesia berlaga di kualifikasi play-off Liga Champions Asia 2023/24. Sedangkan, klub yang kalah bakal bermain pada fase pla-yoff Piala AFC 2023/24.

Berikut jadwal play-off Bali United vs PSM

Leg pertama: Stadion Kapten I Wayan Dipta, 9 Juni 2023

Leg kedua: Stadion Gelora BJ Habibie Parepare, 14 Juni 2023