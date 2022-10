Jadon Sancho Kenapa, Ya? Dulu Songong Sekarang 'Cupu' Di Manchester United

Winger The Red Devils tersebut gagal mereplikasi kesuburan yang ia tunjukkan saat bermain bagi Borussia Dortmund

Rio Ferdinand merasa Jadon Sancho sudah kehilangan "kesombongan"-nya semenjak bergabung ke Manchester United dengan harga selangit, £73 juta.

Winger 22 tahun itu didatangkan The Red Devils dari Borussia Dortmund di musim panas 2021 dengan ekspektasi besar, mengingat performa suburnya di Bundesliga.

Musim ini Sancho melakoni start gemilang dengan dua gol di lima laga pertama, dan terlihat bisa bangkit setelah musim debut yang buruk bersama MU, di mana ia hanya mampu membukukan lima gol dan tiga assist dalam 38 pertandingan.

Namun sejak saat itu, performa Sancho terus merosot dan ia belum pernah mencetak gol sejak awal September. Dia bahkan ditarik keluar di menit 52 saat Man United bermain sama kuat 1-1 melawan Chelsea, Sabtu (22/10) kemarin.

Bek legendaris MU, Ferdinand, pun terheran-heran. Sancho yang ia kenal bisa memporak-porandakan tim lawan dengan kepiawaiannya, tetapi kini jebolan akademi Manchester City itu seolah miskin kreativitas.

"Kepercayaan dirinya tidak ada. Kepercayaan diri dan kesongongannya saat ia berjalan melewati pintu-pintu Old Trafford sudah sirna sekarang," kata Ferdinand di kanal YouTube-nya, Vibe with FIVE.

"Saat mendapat bola, Sancho yang saya kenal dan pernah lihat... saat dia tiba di pojok kotak penalti, Anda akan berada di dunia mimpi."

"Tetapi sekarang dia malah cuma mengoper ke belakang dan kembali mengulang siklus permainan."

"Ini bukan kamu banget, man. Itu yang saya rasakan soal Sancho, meski saya harus memberinya kredit terkait kerja-kerja defensifnya. Di aspek itu dia bagus tapi di aspek satunya ada yang hilang, padahal kami membelinya untuk itu."

"Kami tak merekrutnya untuk jadi bek, kami merekrutnya untuk menghancurkan tim-tim lawan, saya ingin lebih banyak melihat itu darinya."

Melihat inkonsistensi performanya di Old Trafford, Sancho diduga kuat tak akan dibawa Gareth Southgate ikut terbang ke Qatar untuk melakoni Piala Dunia 2022 bersama timnas Inggris.

Ia memang selalu gagal masuk skuad The Three Lions habis Euro 2020, di mana Inggris keok dari Italia di partai final yang digelar di Wembley.