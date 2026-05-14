Jack van Gelder melontarkan kritik tajam kepada Hélène Hendriks

Jack van Gelder untuk pertama kalinya secara terbuka berbicara panjang lebar mengenai keputusannya untuk hengkang dari acara bincang-bincang Hélène Hendriks di SBS6. Presenter dan komentator berusia 75 tahun ini, yang selama bertahun-tahun menjadi sosok tetap dan menonjol di meja diskusi, mengatakan kepada De Telegraaf bahwa ia kecewa terhadap sang pembawa acara.

Awal tahun ini terungkap bahwa Van Gelder tidak akan kembali ke acara bincang-bincang populer Oranje milik Hendriks. Talpa saat itu menyatakan bahwa pembicaraan mengenai penyesuaian peran Van Gelder tidak mencapai kesepakatan. Menurut stasiun televisi tersebut, oleh karena itu diputuskan 'secara musyawarah bersama' untuk mengakhiri kerja sama.

Van Gelder awalnya hampir tidak mempermasalahkannya secara terbuka, tetapi kini berbicara secara terbuka tentang situasi tersebut. “Pola pikir redaksi dan saya terlalu jauh berbeda. Maka tidak boleh dikatakan bahwa saya masih bisa datang sesekali. Ini berhasil, atau tidak. Saya tidak ingin duduk di bangku cadangan.”

Menurut mantan pembawa acara tersebut, masih ada beberapa siaran yang direncanakan saat ia memutuskan untuk mengakhiri kerja sama. “Lalu pada suatu saat saya berkata: mari kita akhiri saja,” kata Van Gelder. Meskipun ia mengatakan bahwa penyelesaian finansialnya berjalan dengan benar, rasa frustrasi tetap tersisa. “Tentu saja tidak menyenangkan untuk disingkirkan begitu saja, setelah berkarier di televisi selama 54 tahun.”

Menjelang kepergiannya, sebelumnya beredar kabar tentang pertengkaran dengan seorang editor program tersebut. Hendriks sebelumnya menegaskan kepada De Telegraaf bahwa 'pertengkaran' itu tidak ada hubungannya dengan kepergiannya. Van Gelder kini membenarkan bahwa ia memang beberapa kali marah, tetapi ia berpendapat ada faktor lain yang berperan. “Saya sebenarnya berpikir bahwa masalahnya adalah saya tidak memiliki warna politik yang tepat untuk program tersebut. Dan mungkin saya menjadi terlalu serius.”

Menurut Van Gelder, yang paling menyakitkan adalah kurangnya kontak dengan Hendriks setelah kepergiannya. “Hélène dan saya bisa bergaul dengan sangat baik. Tapi saya katakan dengan jujur: saya kecewa padanya. Saya hampir tidak mendengar kabar darinya lagi. Itu memang sulit bagi saya.” Sebelumnya, Hendriks mengatakan bahwa masih ada kontak antara dirinya dan Van Gelder.

Van Gelder mengatakan bahwa dia sering memberi nasihat kepada Hendriks pada tahun-tahun awalnya. “Misalnya, ketika dia tiba-tiba menduduki posisi teratas. Kami benar-benar memiliki hubungan yang baik.”