"Itulah prediksiku: Maroko akan mengalahkan tim nasional Belanda"

Younes Taha terkesan dengan dua pertandingan pertama Maroko di Piala Dunia. Penyerang FC Twente ini pun memperkirakan Maroko akan menang atas tim nasional Belanda, jika kedua negara tersebut bertemu di babak 16 besar.

Kepada ESPN, Taha mengungkapkan kekagumannya terhadap Ismael Saibari, yang mencetak gol-gol indah baik saat melawan Brasil maupun Skotlandia. “Mereka tampil sangat bagus. Saibari juga. Saya rasa jika dia menunggu sedikit lebih lama, harganya akan jauh lebih mahal dari 50 juta.”

Penyerang Twente itu merujuk pada transfer yang akan datang dari gelandang serang PSV ke Bayern München. Juara Jerman itu bersedia membayar 50 juta euro untuk pemain internasional Maroko tersebut, yang kemudian akan menjadi transfer keluar termahal yang pernah dilakukan klub asal Eindhoven itu dalam satu kesepakatan.

Jika timnas Belanda lolos sebagai juara grup, mereka akan menghadapi tim peringkat kedua dari Grup C, yang saat ini adalah Maroko. Dalam skenario tersebut, Taha melihat “Singa Atlas” sebagai favorit untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia.

“Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi Maroko akan berhasil lolos. Itulah prediksi saya. Maroko akan menang,” kata Taha dengan penuh harapan mengenai perjalanan panjang tim yang menjadi semifinalis pada 2022 ini di putaran final.

Jika Belanda memang berhasil memenangkan Grup F dan kemudian bertemu Maroko, pertandingan babak 16 besar akan digelar pada Selasa, 30 Juni pukul 03.00. Jika finis di posisi kedua, pertandingan akan berlangsung pada 29 Juni, dengan kick-off pukul 19.00. Jika finis di posisi ketiga, masih ada beberapa skenario yang mungkin terkait tanggal pertandingan.

Jika finis di posisi kedua, Belanda akan menghadapi pemenang dari grup tersebut, yang saat ini dipimpin oleh Brasil. Jika finis di posisi ketiga, Oranje bergantung pada hasil di grup-grup lain, karena delapan tim peringkat ketiga terbaik juga akan lolos.