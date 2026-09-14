"Saya menilai bahwa dalam setengah tahun terakhir Max telah lebih terbuka di dalam klub. Kami semua - Karl-Heinz dan saya, tentu juga Herbert Hainer - mendapat informasi darinya jauh lebih baik tentang segala hal dibandingkan sebelumnya," kata Hoeneß pada Senin malam dalam sebuah gala perayaan 80 tahun divisi basket FC Bayern. Hoeneß, sama seperti presiden Herbert Hainer dan Karl-Heinz Rummenigge, merupakan bagian dari dewan pengawas kuat klub asal Munchen itu.

Sebelum perkembangan positif dalam beberapa bulan terakhir ini, menurut Hoeneß, di FC Bayern Eberl "sedikit menjalani kehidupan sebagai penyendiri. Kami tidak menyukainya. Tetapi dia telah mengubah itu secara mendasar. Dalam hal ini dia bekerja dengan sangat baik".

Tepat sebelum final DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart pada akhir Mei, Hoeneß masih mengungkapkan kritik terhadap Eberl. Ada "keraguan" terhadap pekerjaannya, peluangnya untuk mendapatkan kontrak baru hanya "60 berbanding 40", katanya saat itu dalam sebuah wawancara dengan Spiegel. Namun, pada akhir Juli saat pemusatan latihan di Tegernsee, Hoeneß menegaskan bahwa peluang perpanjangan kontrak Eberl telah naik menjadi "100 persen".

Uli Hoeneß memuji Max Eberl atas transfer musim panas FC Bayern

Untuk pernyataan itu, Hoeneß secara internal mendapat "cukup banyak masalah", seperti yang kini ia ungkapkan: "Tetapi jika pada hari itu saya mengatakan 80 persen, maka akan ada lebih banyak masalah lagi. Jadi, itulah jawaban di antara wabah dan kolera."

Sebagai alasan atas cepatnya kenaikan pamor Eberl, selain kebijakan komunikasinya yang disebut lebih baik, Hoeneß juga menyebut transfer musim panas yang dirampungkan lebih awal. "Usulan kami, untuk merekrut para pemain sedini mungkin karena setelah Piala Dunia mereka mungkin akan lebih mahal, dia jalankan 100 persen," puji Hoeneß. Nathaniel Brown dan Ismael Saibari masing-masing pindah ke Munchen dengan biaya 50 juta pada awal Juli.

"Bahkan anggaran yang kami tetapkan - kami memang ingin berinvestasi hingga sekitar 50 juta - juga tidak terlampaui. Saya pikir kami hanya menginvestasikan 30 juta, karena dari penjualan hampir 70 juta masuk. Jadi, pekerjaan yang bagus telah dilakukan," nilai Hoeneß.