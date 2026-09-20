"Saya akan menyingkirkannya dari sepak bola. Dia sudah menjadi pemain tim nasional, punya nilai besar bagi tim. Tapi hal-hal seperti ini harus disingkirkan dari olahraga. Anak-anak menonton, hal seperti itu tidak boleh dilakukan," kecam Hamann kepada Sky pada Sabtu.

Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Pertandingan sudah berjalan hampir satu jam di Mönchengladbach. Tim tamu Mainz unggul 2-1 ketika tim tuan rumah mendapat hadiah penalti handball. Dalam situasi yang biasanya kacau sebelum eksekusi penalti, kamera TV menangkap Amiri sedang mengutak-atik titik penalti dengan pul sepatu miliknya.

Aksi bintang lini tengah Mainz itu luput dari perhatian perangkat pertandingan yang dipimpin wasit utama Robert Hartmann. Apakah itu berpengaruh terhadap kegagalan eksekusi berikutnya murni spekulasi. Bagaimanapun, bek Gladbach Kevin Diks melepaskan tembakan keras yang menghantam tiang kanan.

Bagi Hamann, Amiri telah bertindak "sangat tidak sportif" dan "jauh melewati batas". Mantan bintang Bayern itu menuntut "larangan bermain satu pertandingan".

Tak lama setelah kegagalan Diks, Gladbach akhirnya mencetak gol. Rekrutan baru Isac Lidberg membuat skor menjadi 2-2, tetapi Mainz mengubahnya menjadi 4-2 hingga menjelang akhir lewat gol Eric Martel dan Danny da Costa. Penalti handball Shuto Machino yang berbuah gol pada masa injury time, saat Amiri sudah ditarik keluar, datang terlambat bagi Gladbach.

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Siapa yang akan menjadi pelatih baru Borussia Mönchengladbach?

Borussia mengambil alih posisi juru kunci dari Hamburger SV setelah kekalahan keempat dalam laga keempat musim ini, sementara HSV meraih kemenangan pertamanya musim ini saat menghadapi 1. FC Köln. Di Gladbach, Alexander Blessin tampaknya kini akan menggantikan Eugen Polanski, yang dipecat setelah pekan ketiga. Pada Sabtu, juara Jerman lima kali itu ditangani pelatih interim Jan-Moritz Lichte.

Belum jelas apakah Amiri akan menghadapi konsekuensi lanjutan atas aksinya itu. Bagi pemain 29 tahun tersebut, kini sudah menanti dua laga internasional melawan Belanda dan Yunani. Amiri masuk dalam skuad DFB pertama dari dua skuad DFB milik pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp untuk total empat pertandingan tim nasional Jerman yang akan datang.