Italia berduka atas meninggalnya legenda Inter Sandro Mazzola (83)

Legenda Inter Sandro Mazzola meninggal dunia pada usia 83 tahun. Pria Italia itu wafat pada Jumat malam menuju Sabtu setelah lama sakit.

Sepanjang kariernya sebagai pemain, Mazzola hanya membela Inter di level klub antara 1960 dan 1977. Mantan penyerang itu berkembang menjadi salah satu pemain terbesar dalam sejarah klub.

Secara total, Mazzola memainkan 565 pertandingan untuk Inter, dengan mencetak 158 gol. Baik pada 1964 maupun 1965, ia memenangi Piala Champions bersama Nerazzurri . Mazzola juga empat kali menjadi juara liga bersama klubnya. Pada 1965, ia menjadi top skor Serie A.

Mazzola juga meraih sukses besar bersama tim nasional. Pada 1968, Italia, dengan Mazzola sebagai pemain inti, merebut gelar Eropa di kandang sendiri. Dua tahun kemudian, final Piala Dunia juga berhasil dicapai, meski kalah dari Brasil yang diperkuat antara lain oleh Rivellino, Carlos Alberto, dan tentu saja Pelé.

Pada 1971, Mazzola terpilih sebagai pesepakbola terbaik kedua di dunia, di belakang Johan Cruijff. Mazzola juga tetap aktif terhubung dengan Inter setelah karier bermainnya berakhir, di mana ia bekerja antara lain sebagai direktur teknik.

Di Genoa dan Torino, Mazzola juga aktif sebagai, antara lain, direktur teknik. Dengan Torino, Mazzola sudah memiliki ikatan abadi sejak awal kehidupannya sendiri. Pada 1949, ketika ia berusia enam tahun, ayahnya Valentino Mazzola, bersama tiga puluh orang lainnya, meninggal dalam kecelakaan pesawat Torino.

Di Italia, kabar meninggalnya Mazzola sangat mengguncang. Klub-klub menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan Mazzola dan kepada Inter, yang akan kick-off melawan AS Roma di Roma pada Sabtu malam pukul 18.00.



